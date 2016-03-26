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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا من منطقة البرلس فى كفر الشيخ

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا من منطقة البرلس فى كفر الشيخ إحباط محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا من منطقة البرلس فى كفر الشيخ
تمكنت قوات حرس الحدود بكفر الشيخ، أمس الجمعة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص لإيطاليا عبر سواحل البحر المتوسط بمنطقة البرلس، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بضبط 9 أشخاص من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية والتسلل إلى إيطاليا بمنطقة البرج التابعة لمركز البرلس عبر مياه البحر المتوسط، كما تم ضبط السمسار وصاحب المركب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.

التحقيق مع 30 شخصا بالبرلس عقب إحباط محاولتهم الهجرة غير الشرعية
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