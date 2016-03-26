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اليوم.. الحكم على المتهمين بالانضمام لتنظيم جند الشام

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اليوم.. الحكم على المتهمين بالانضمام لتنظيم جند الشام اليوم.. الحكم على المتهمين بالانضمام لتنظيم جند الشام
تنطق اليوم السبت الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار "فتحى البيومي" وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا،حكمها على كلاً من المتهمين "محمد سمير"،هارب، و"أحمد عبد الوهاب"،محبوس، لإتهامهما بالإنضمام لتنظيم "جند الشام".

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، أنهما فى عامى 2013 و2014 فى دائرة قسم "الشيخ زايد" قد إنضما لجماعة إرهابية الا وهى "جند الشام" تتخذ من الإرهلاب وسائل لتحقيق أغراضها، وبناء عليه يكون المتهمان قد إرتكبا الجناية المؤثمة بالمواد الواردة بأمر الإحالة .


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