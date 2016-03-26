الأمم المتحدة تشيد بمرصد الفتاوى الشاذة و التكفيرية التابع لدار الإفتاء

أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدى فى الدورة الحادية و الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان، بمرصد الفتاوى الشاذة و التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية وذلك فى الفقرة العاشرة من التقرير، بعد اعتماد دار الإفتاء مرجعية بالبرلمان الأوربى .

وذكر التقرير، أن المجلس يعرب عن قلقله إزاء تزايد استخدام الإرهابيين فى مجتمع معولم، يستخدم التكنولوجيا ووسائط الإعلام الأخرى ،للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية أو التحريض عليها أو تجنيد من يقوم بها أو تمويلها أو التخطيط لها .

وأكد التقرير، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية فى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،بما فى ذلك بين الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ،للتصدى لهذه القضية ،مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بالقانون الدولى،ويشير مع التقدير فى هذا الشأن ،إلى الدور البناء الذي يؤديه مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية فى مصر .

- البرلمان الأوروبى يعتمد دار الإفتاء المصرية مرجعية للفتاوى الإسلامية

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