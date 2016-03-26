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السيطرة على حريق ترام بمحطة فيكتوريا شرق الإسكندرية

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السيطرة على حريق ترام بمحطة فيكتوريا شرق الإسكندرية السيطرة على حريق ترام بمحطة فيكتوريا شرق الإسكندرية
سيطرت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمرو جاب الله، على حريق نشب فى عربة ترام بمحطة فيكتوريا شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد باشتعال النيران داخل عربة ترام بمحطة فيكتوريا، وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع وصوله لباقى العربات دون اصابات.

وانتقلت ادارة البحث الجنائى برئاسة اللواء شريف عبد الحميد لمعاينة موقع الحريق وبيان اسبابه.


>- بالفيديو والصور .. حريق ضخم فى قطار ترام فيكتوريا بالإسكندرية

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