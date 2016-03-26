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"الإدارية العليا"تنظر اليوم طعن مبارك على تغريمه لقطع الاتصالات بثورة يناير

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"الإدارية العليا"تنظر اليوم طعن مبارك على تغريمه لقطع الاتصالات بثورة يناير "الإدارية العليا"تنظر اليوم طعن مبارك على تغريمه لقطع الاتصالات بثورة يناير
تنظر، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.


>- تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات لـ26 مارس

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