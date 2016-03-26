الجنايات تستمع لشهادة قيادات الأمن المركزى فى أحداث ستاد الدفاع الجوى

يستمع، اليوم السبت، قاضى التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المستشار وجدى عبد المنعم وأمانة سر سيد حجاج، لأقوال قائد قوات الأمن المركزى لقطاع شرق القاهرة، واللواء خالد متولى، نائب مدير الأمن فى قضية "أحداث ستاد الدفاع الجوى".

وتعود الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، فى فبراير من العام الماضى، عند محاولة بعض مشجعى الزمالك دخول ستاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، دون تذاكر أو دعوات، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تواجدهم داخل قفص حديدى صنعه الأمن لمحاولة السيطرة على الجمهور، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم، حسب بيان وزارة الصحة.

ووجهت النيابة العامة لـ16 متهمًا تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور ستاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.

تفاصيل 5 ساعات لقاضى التحقيق فى أحداث ستاد الدفاع الجوى.. مدير الملعب السابق: ممر دخول الجماهير كان متسعا لأعداد كبيرة.. لم أشاهد ما حدث بالخارج ولا نتدخل فى تأمين المباراة.. ظننت الضوضاء حماسة جماهير