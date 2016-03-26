حملة مليونية في تعز اليمنية: شكراً لمواقف خادم الحرمين

انطلقت أمس في محافظة تعز اليمنية، مسيرة مليونية، تنظمها الحملة الشعبية اليمنية لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله".

وبدأت المسيرة، من ساحة ما يعرف بالحرية، وسط مدينة تعز، عاصمة المحافظة، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وأوضح، رئيس الحملة، ناصر العشاري، في تصريح بثته أمس، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحملة الشعبية تأتي لرد الجميل لخادم الحرمين الشريفين نظير مبادرته ووقوف المملكة الى جانب الشعب اليمني في مواجهة عملية الانقلاب من قبل المليشيات المدعومة من إيران.

وقال: إن فعاليات الحملة ستستمر حتى السبت المقبل في تعز وبقية المحافظات في البلاد، وتنفيذ أنشطتها في الميدان وعبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الحملة الجديدة تأتي بعد مرور عام على انطلاق فعاليات وأنشطة حملة عاصفة الشكر تحت شعار (شكراً سلمان).

وأوضح رئيس الحملة الشعبية اليمنية أن هذه فعاليات مشروع (شكراً سلمان) هو مشروع مفتوح وهو دَينٌ على اليمنيين ودين على كل عربي ومسلم موحد يدرك أهمية عاصفة الحزم لمصير الأمة بأسرها.