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توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المملكة وتنزانيا

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توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المملكة وتنزانيا توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المملكة وتنزانيا

    استقبل فخامة الرئيس جون ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، امس في دار السلام وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين ولحكومة وشعب المملكة. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات وسبل تطويرها وتعزيزها في العديد من المجالات، والتشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وبحضور الرئيس التنزاني، جرى توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في العديد من المجالات، وقعها الأستاذ عادل الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي التنزاني الدكتور أوغستين ماهيغا. وبحث الجبير ونظيره سبل تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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