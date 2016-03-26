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أمريكا تمنح تونس 24.9 مليون دولار لتطوير نظم المراقبة على حدودها

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أمريكا تمنح تونس 24.9 مليون دولار لتطوير نظم المراقبة على حدودها أمريكا تمنح تونس 24.9 مليون دولار لتطوير نظم المراقبة على حدودها
أعلنت الأمريكية الجمعة عن منح القسط الأول من عقد بقيمة 24.9 مليون دولار لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودى التونسى الليبى.

وذكرت جريدة "الشروق" التونسية – نقلا عن بيان صادر عن سفارة سفارة الولايات المتحدة بتونس – أن وكالة الحد من التهديد التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية منحت هذا العقد، الذى سيوفر نظام مراقبة متكاملة للحدود إستناداً إلى أجهزة الاستشعار عن بعد مع تقديم معدات أساسية لأمن الحدود، إلى جانب عقد دورات تكوينية لصالح الجيش التونسى والحرس الوطنى.

وكان وزير الدفاع الوطنى التونسى فرحات الحرشانى قد صرح بأن وضع منظومة مراقبة الكترونية على الحدود مع ليبيا سيحظى بدعم من الولايات المتحدة وألمانيا.
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مصر 365

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