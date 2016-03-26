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حبس "عاطلين" 4 أيام لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية من "ماليزى" بمدينة نصر

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حبس "عاطلين" 4 أيام لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية من "ماليزى" بمدينة نصر حبس "عاطلين" 4 أيام لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية من "ماليزى" بمدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر أول مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية من ماليزى الجنسية.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم مدينة نصر أول والمعينه بالمرور الامنى المستحدث بمنطقة الحى السابع دائرة القسم من ضبط كلا من "حمدى.ح.ع" 17سنة عاطل م و"اسامة,ج,ع" 18 سنة عاطل مقيمان بدائرة القسم وذلك اثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل ارقام د ف ق 859 ملك الموطن "احمد.ر.ا"ماليزى الجنسية "طالب ومقيم دائرة القسم بمناقشتهما اعترفا بسرقتها من استغل مسكن مالكها باسلوب "توصيل الاسلاك". وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة الدراجة البخارية رقم ص ل ى 241 ملك الموطن "عبد الصابر.ت" 23 "صينى الجنسية" طالب ومقيم دائرة القسم بذات الاسلوب تم بارشادهما ضبط الدراجة الثانية وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين واتهماهما بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.


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