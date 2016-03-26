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نجم نيجيريا: العار بسبب عدم الفوز على مصر

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نجم نيجيريا: العار بسبب عدم الفوز على مصر نجم نيجيريا: العار بسبب عدم الفوز على مصر

قال فيكتور موسيس جناح نيجيريا والمحترف في صفوف وست هام الإنجليزي إن عدم الفوز على مصر بمثابة "العار".

وشارك موسيس في الشوط الثاني وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد مراوغة أحمد الشناوي لكن حمادة طلبة تألق وأبعد هدفا أكيدا من على خط المرمى.

وأضاف موسيس عبر حسابه على تويتر عقب المباراة "العار أننا لم نتمكن من الفوز على ".

وتابع "لكن اللاعبين حاربوا بقوة وسنواصل المهمة في يوم الثلاثاء".

ويحل منتخب نيجيريا ضيفا على مصر الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة التي يتصدرها الفراعنة بسبع نقاط مقابل خمسة للنسور.

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