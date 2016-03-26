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رئاسة الهيئات تتميز في التعاملات الإلكترونية «يسّر»

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رئاسة الهيئات تتميز في التعاملات الإلكترونية «يسّر» رئاسة الهيئات تتميز في التعاملات الإلكترونية «يسّر»

    حصلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المركز السابع في القياس السادس لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر "، وبإنجاز نسبته 92,77 % حيث شمل القياس أكثر من 150 جهة حكومية، وكانت الرئاسة ضمن 12 جهة حكومية وصلت إلى مستوى التميز والتحسين، وهو أعلى مستوى من مستويات التقييم.

وقد حققت الرئاسة العامة المرتبة الأولى في قطاع (العدل والشؤون الإسلامية والاجتماعية) في إتاحة الخدمات الإلكترونية، كما سجلت حضورها ضمن الفئة المتميزة في مؤشر الخدمات الحكومية بنسبة 100%.

وقد أنشأت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة مجموعة من الأنظمة والبرامج والخدمات الإلكترونية التي استهدفت تسهيل تعاملها مع الجمهور من خلال مجموعة برامج وتطبيقات لتقديم خدمات الرئاسة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ربط الرئاسة العامة بفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق عدد من البرامج الإلكترونية تشمل إدارة العمل الميداني، إضافة إلى نظام شؤون الموظفين والأنظمة الإدارية والمالية.. وغيرها.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم (252) وتاريخ 16 رجب 1431ه، نص على أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمكّن الجهات من قياس تحولها باستمرار خلال العام.

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