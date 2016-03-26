تعليم الأفلاج يتسلم أول مشروع نموذجي

انتهت إحدى المؤسسات الوطنية تنفيذ أول مشروع مدرسي من نموذج 28 فصلاً بقطاع ليلى في محافظة الأفلاج، بتكلفة بلغت 14 مليون ريال.

وكان قسم المباني في تعليم الأفلاج قد تسلم هذا الأسبوع أول مشروع مدرسي من نموذج 28 بقطاع ليلى، الذي يعد من المباني الحديثة ذات البيئة التربوية والتعليمية الجاذبة، ويحتوي على 28 فصلاً إضافة إلى مختبرات، ومصادر تعلم، وغرف إدارية مساندة، وصالات متعددة الأغراض، وملعب عشبي، بالإضافة إلى سكن حارس ومقصف خارجي.

من جانبه، قدم مدير التعليم في محافظة الأفلاج محمد الزايد شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم لتوفير بنية تعليمية جاذبة تواكب التطور الذي تشهده العملية التعليمة في بلادنا المباركة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات متكاملة الأغراض تتوافق مع متطلبات العصر لتقديم ما يخدم المسيرة التعليمة ويساهم بالتخلص من المباني المستأجرة.