مشاركة نوعية لجائزة محمد بن صالح في مهرجان «حركات الثقافي»

شاركت جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان ‏للتفوق العلمي ‏والإبداع في التربية الخاصة ‏في مهرجان "حركات الثقافي 2" الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر‏ أمير منطقة الرياض في مركز الملك فهد الثقافي ‏بحضور د. ناصر بن علي الموسى المشرف العام على الجائزة عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف" ونخبة من المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة إلى جانب إعلاميين وفنانين. وتجول سموه في الأجنحة المصاحبة للمهرجان واطلع على ما تحويه من أنشطة فنية نفذتها مواهب من ذوي الإعاقة. حيث تعرض الجائزة نماذج من أعمال ‏أبنائها الطلاب والطالبات ‏في ركن خاص ‏في المعرض التشكيلي ‏من لوحة فنية وأعمال حرفية يدوية قدمها الطلاب والطالبات خلال العامين الماضيين.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية بجائزة الشيخ محمد بن صالح محمد العكاش بأن مشاركة الجائزة بالمهرجان تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية وأن بعض الطلاب الموهوبين ‏يشاركون في الجناح لعرض نماذج من أعمالهم على الحضور ، كما تشارك الجائزة بجناح تعريفي أيضا ‏ ‏يحتوي ‏على ‏بروشورات تعريفية وبعض الهدايا ‏التي تقدم للزوار، وقد زار جناح الجائزة العديد من الشخصيات وأعجبوا بما يحتويه .

وضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض ألقى د. ناصر الموسى كلمة أثنى فيها على جهود الدولة تجاه ذوي الإعاقة وما تبذله من دعم مادي ومعنوي كبيرين، مشيداً بالمهرجان وبفكرته وبمشاركة جائزة الشيخ محمد بن صالح فيه .

واختتم كلمته بقصيدة شعرية فصحى قرأها بلغة برايل. ثم عرض فيلم عن المهرجان وما سيعرض فيه من فعاليات. هذا وقد صرح الدكتور ناصر الموسى بأن مشاركة الجائزة بالمعرض رائعة وهادفة حيث تظهر أعمال الموهوبين والموهوبات من الفئات الخاصة الفائزين بالجائزة خلال العاميين الماضيين.