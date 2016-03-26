سفارة المملكة في أنقرة: لا صحة لتحذير المواطنين من السفر إلى تركيا

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا بأنه لا صحة من إصدار السفارة السعودية في أنقرة بتركيا تحذيراً للمواطنين السعوديين من السفر إلى تركيا.

وأوضحت السفارة مساء أمس في بيان صحافي زودت ال"الرياض" بنسخة منه "بالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إصدار السفارة السعودية في أنقرة تحذيراً للمواطنين للسعوديين من السفر إلى تركيا، وتؤكد السفارة للعموم بأن هذه الأخبار لا صحة لها على الإطلاق، كما أنه على وسائل الإعلام توخي الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الأخبار الملفقة".

وأشارت إلى أن السلطات التركية تولي اهمية بالغة لأمن المواطنين الأتراك والمقيمين على أراضيها عبر تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية، مشددة على نصحها الدائم للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات والمدن الحدودية حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، ومتابعة موقع السفارة الرسمي في تويتر، وعدم التردد في الاتصال بها أو القنصلية العامة في إسطنبول عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المعلنة والمخصصة لذلك، والتي تعمل على مدار الساعة.