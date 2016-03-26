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للمدخن.. كتم الدخان فى الصدر والاحتفاظ به فى الفم يدمر جهازك التنفسى

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للمدخن.. كتم الدخان فى الصدر والاحتفاظ به فى الفم يدمر جهازك التنفسى للمدخن.. كتم الدخان فى الصدر والاحتفاظ به فى الفم يدمر جهازك التنفسى
كثير من مدخنى السجائر يرتكبون أخطاء تزيد من ضرر تدخينهم فى الأساس، فالتدخين بأنواعه له أضرار صحية لا يمكن إغفالها، منها أنه المسبب الأساسى لأكثر أنواع السرطان خطورة وهو سرطان الرئة، وغيرها من الأعراض المرضية التى تصيب المدخن.

وقال الدكتور ضياء وجدى، أخصائى أمراض الباطنة والصدر: "إن أغلب المدخنين يرتكبون أخطاء مصاحبة للتدخين، كإخراج الدخان من الأنف، وكتم الدخان داخل الجهاز التنفسى ثوان وإخراجه فجأة، أو كتم الدخان وإخراجه من الفم لعمل أشكال به فى الهواء، وكلها عادات تعزز من ضرر السيجارة أو الشيشة، وتجعلها أشد خطرا على الصدر والجهاز التنفسى.

وأوضح الدكتور ضياء وجدى أن أضرار هذه الممارسات تشمل:
>- تعزز من خطر الدخان ومكوثه بالصدر لأطول فترة ممكنة، أى خطر مضاعف للتدخين بشكل عام.
>- تضر بالجهاز التنفسى بدرجة بالغة، وعلى المدى القريب.
>- إخراج الدخان من الأنف يزيد التهاب الجيوب الأنفية، ويضرها كثيرا ويسبب التهابها المتكرر.
>- الإضرار بوظائف التنفس بشكل عام والتأثير عليها لدى المدخن.
>- التهابات بالأنف تصيب المدخن دون شك ومتكررة أيضا.
>- هذه الممارسات تسبب الصداع وتزيد إفرازات الأنف والبلغم والمسببة للسعال.


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