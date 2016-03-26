بالفيديو – فرنسا تقتل عودة هولندا وتنتصر عليها وديا

حقق منتخب فرنسا انتصارا مثيرا على حساب هولندا في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة.

والتقى الفريقان في العاصمة الهولندية أمستردام بملعب أمستردام آرينا في إطار استعدادات فرنسا لخوض منافسات يورو 2016 التي تستضيفها.

وكان منتخب هولندا قد فشل في التأهل لليورو بعد توديعه التصفيات واحتلالها المركز الرابع في مجموعتها.

افتتح أنطوان جريزمان أهداف فرنسا في الدقيقة السادسة بتسديدة يسارية رائعة من ركلة حرة مباشرة.

وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 13 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وقلص لوك دي يونج النتيجة لهولندا في الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية قادمة من ركلة حرة ليحولها برأسه في الشباك، لكن الإعادة أظهرت تسديده للكرة بيده.

وأدرك إبراهيم أفيلاي التعادل للطواحين في الدقيقة 86 بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

لكن في الدقيقة 88 تسلم أنتوني مارسيال الكرة من الناحية اليسرى ومررها لبليز ماتويدي الذي سدد في الشباك مسجلا هدف انتصار فرنسا.

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