الجيش الجزائرى ينقذ 17 مهاجرا غير شرعى على الحدود مع النيجر

ذكر مصدر أمنى الجمعة أن قوة من الجيش الوطنى الشعبى ترافقها قوة من الأمن الوطنى تمكنت اليوم من إنقاذ 17 مهاجرا من جنسيات إفريقية أغلبهم نيجريين ، ومن بينهم سيدات وأطفال ، فى موقع يبعد 120 كلم غربى ولاية عين قزام الجزائرية ، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت إثر تلقى معلومات تفيد بفقدان مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون التسلل إلى الجزائر على متن شاحنة قادمين من مدينة أغادس النيجرية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطنى والأمن فى المنطقة الموجودة بالمقاطعة الإدارية عين قزام جنوب عاصمة ولاية تمنراست أطلقت منذ أمس عملية بحث لإنقاذ الرعايا الأفارقة المفقودين فى الصحراء على الحدود بين الجزائر والنيجر بعد تعطل شاحنة كانت تنقلهم من اغادس شمال النيجر إلى الجزائر حيث تم العثور عليهم اليوم.

وحسب المعلومات المتوفرة ، فإن الشاحنة التى تقل الرعايا الأفارقة تعطلت بسبب عاصفة رملية قوية فى المنطقة ، وتم نقل الأفارقة إلى مستشفيات عين قزام وتمنراست ، فيما يجرى البحث عن صاحب الشاحنة الهارب ، وهو جزائرى متهم بتهريب مهاجرين سريين.

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