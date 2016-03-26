أرقام في الجول - 5 علامات تحققت لأول مرة بعد تعادل مصر مع نيجيريا

هدف محمد صلاح بصناعة رمضان صبحي جعل خمس علامات يحدث لبعضها لأول مرة بالنسبة لتاريخ مصر في القارة الإفريقية بعد التعادل مع نيجيريا 1-1.

وحافظت مصر على صدارة المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط وحلت نيجيريا وصيفا بخمس نقاط قبل لقاء الجولة الرابعة ببرج العرب.

ويستعرض FilGoal.com خمس علامات تحققت عبر مباراة مصر ونيجيريا..

1) طلبة

خاض حمادة طلبة أول مباراة دولية رسمية في مسيرته كلاعب كرة قدم وهو في عامه الـ34.

وكان طلبة هو أكبر لاعبي المباراة، ونجح في الحفاظ على مرمى مصر من ثاني أهداف نيجيريا بإخراج فرصة فيكتور موسيس من خط المرمى.

2) رمضان صبحي

صنع رمضان صبحي أول هدف في سجله مع منتخب مصر الذي شهد خمس مباريات فقط منها ودية واحدة.

واشترك رمضان صبحي في أخر ربع ساعة بدلا من محمود حسن "تريزيجيه" واستلم ومرر بينية ممتازة لصلاح المنفرد ليضع التعادل.

رمضان صبحي في عامه الـ18 يصنع لأول مرة هدفا مع منتخب مصر.

3) هدف في نيجيريا

لأول مرة في التصفيات الإفريقية في التاريخ تسجل مصر هدفا في نيجيريا على ملعبها.

فقط في دورة الألعاب الإفريقية 1973 أحرز فاروق جعفر وشحتة هدفين في خسارة مصر من نيجيريا مستضيف المنافسات 4-2 أي منذ 43 عاما.

لكن لم يحدث في تاريخ بطولة إفريقيا أو تصفياتها أو تصفيات كأس العالم أن سجلت مصر في شباك نيجيريا عبر التاريخ.

4) كوكا

خاض أحمد حسن كوكا أول مباراة بشكل أساسي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

سجل كوكا الدولي به ست مباريات قبل مواجهة نيجيريا.. أثنين منهما كانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

ولعب كوكا في مباراتي السنغال وتونس لكنه شارك كبديل لمدة تسع دقائق في الأولى و33 دقيقة في الثانية.

ولعب كوكا أساسيا حتى استبدل في الدقيقة 61 واشترك مروان محسن بدلا منه.

5) مروان محسن

عاد مروان محسن للمشاركة مع منتخب مصر في المباريات الرسمية لأول مرة منذ 2011.

وكانت أخر مباراة رسمية لعبها مروان مع الفراعنة ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 10 أغسطس 2011 وسجل فيها هدفين ضمن ثلاثية الفراعنة.

وظهر مروان في عدد من المباريات الدولية خلال الفترة الماضية لكنها لقاءات ودية آخرها أمام بوركينا فاسو وليبيا.

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