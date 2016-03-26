إنطلاق مهرجان "ام الامارات" وسط حضور جماهيري واسع

انطلقت يوم أمس الخميس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي، وسط حضور جماهيري واسع.

هذا الحدث الذي نظمته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة شمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتوزع على 5 مناطق رئيسية، تمتد بطول 1,3 كيلومتر في الهواء الطلق، وهي ، منطقة السوق، ومنطقة مطاعم الشاطئ، ومنطقة الفنون، ومنطقة الأنشطة، ومنطقة الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى جناح أم الإمارات.

المهرجان الذي سيستمر حتى 2 ابريل المقبل، يسلط الضوء على رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي ترتكز على ترسيخ أهمية الترابط الأسري، وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري، والتسامح بين أفراد المجتمع الإماراتي.

يتضمن الحدث مجموعة من الفقرات والفعاليات الفنية والثقافية التي تضفي المزيد من البهجة، في لوحة تجسد التنوع الإنساني والانفتاح الذي يميز دولة الإمارات، والتي ترحب بجميع الثقافات على اختلافها.

ويوفر المهرجان للزوار مجموعة من المرافق الخدمية التي تلبي احتياجاتهم، من غرف للصلاة، ومراكز طبية، وأجهزة الصراف الآلي، ودورات المياه، التي تتوزع في كافة مرافق المهرجان في الكورنيش.