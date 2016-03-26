النجم القدير دريد لحام لـ " سيدتي نت ": لست أنا

مع تداول الكثير من التغريدات من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و " تويتر " تحمل اسم النجم السوري القدير دريد لحام ازدادت الشائعات حول امتلاكه لحساب رسمي على موقع " تويتر " إلا ان النجم السوري نفي حديث خص به " سيدتي نت " امتلاكه لأي حساب على أي من مواقع التواصل الاجتماعي وقال : " أنا لست مقتنعاً بهذه المواقع بالأساس وأرى أنها مواقع ينتشر في الكثير من صفحاتها الكذب و الافتراء " .

وأضاف النجم السوري : " في الحقيقة الجميع يعرف اني لا امتلك أي حساب على هذه المواقع والواضح أكثر ان التغريدات التي تنشر باسمي لا يمكن أن يقولها دريد لحام وخصوصاً لمن يعرفون دريد جيداً " .

وأوضح النجم السوري أن ما ينشر عن اسمه ما هو إلا تزوير من أشخاص يفتقدون للقيم و الأخلاق وأن هذه التصرفات ما هي إلا رد على مواقفه تجاه وطنه سورية " .

وعن إمكانية إطلاق صفحات رسمية حقيقية باسمه على مواقع التواصل تجنباً لنشر تغريدات من حسابات مزورة باسمه قال النجم السوري القدير : " هذا ممكن ولكن دعنا نتساءل هل إذا قمت بهذا العمل ستتوقف التغريدات المزورة ".

وعن جديده على الصعيد الدرامي هذا العام ختم لحام حديثه لـ " سيدتي نت " : هذا العام لن أحضر بأي عمل درامي " .

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