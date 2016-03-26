"أم بشير" و "دلال" خارج باب الحارة لهذه الأسباب

يبدو ان مسلسل الاعتذارات و الإبعادات لن يتوقف في الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة للكاتب سليمان عبد العزيز و إخراج بسام الملا و ناجي طعمي .

وآخر المعتذرين كانت الفنانة أناهيد فياض التي ادت شخصية " دلال " ابنة " ابو عصام " والتي ادت الشخصية في الأجزاء السبعة السابقة .

وكتبت أناهيد على صحفتها الخاصة على " فيسبوك " : " للإجابة على السؤال عن حقيقة عدم قيامي بدوري في باب الحارة أوكد أن الخبر صحيح، أودع شخصية "دلال " والتي لاشك كان لها أثراً كبيراً في حياتي المهنية.

وتابعت : " لابد أنني سأفتقد العمل الذي التزمت به لأكثر من 10 سنوات على مدى 7 أجزاء، سأفتقد زملائي جميعاً فنانين وفنيين جمعتنا الكثير من الذكريات والضحكات والمخاوف والمواقف، وعائلة " أبو عصام " بكامل أفرادها بكل سهولة أسميهم عائلتي الثانية، وبالتوفيق للمسلسل " .

وختمت بالقول: " عن نفسي، باعتذاري عن الدور طويت بكل الحب صفحة جميلة، والقادم لابد جميل ".

وعن سبب اعتذار أناهيد فياض عن العمل قالت مصادر خاصة لـ " سيدتي نت " أن الفنانة السورية ملتزمة بعمل آخر في الإمارات العربية المتحدة وهو ما يمنع حضورها للتصوير في سورية واستحالة التنسيق بين العملين ".

ولن تكون أناهيد آخر الغائبين فقد انضمت لها الفنانة سحر فوزي التي ادت شخصية " ام بشير " على مدار سبعة أجزاء سابقة من المسلسل حيث تم إلغاء الشخصية من العمل بينما علم " سيدتي نت " ان خلافات على الأجر هي السبب في إلغاء الشخصية .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي