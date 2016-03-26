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إليسا .. يوم حافل في العمل

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الجمعة 25-03-2016 23:33

بدأت الفنانة اليسا تكشف عن تفاصيل البومها الجديد واللوك الذي ستظهر به على غلافه.

فبعد أن إنتهت إليسا من تسجيل أولى اغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة، نشرت صورة ثانية لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وهي داخل الإستديو خلال تسجيل الأغنية الثانية، وبدا معه في الصور الموزع الموسيقي ناصر الأسعد ومدير أعمالها أمين أبي ياغي.

كما نشرت اليسا صورة لجلسة تصوير خضعت لها، تظهر من خلالها اللوك والذي على ما يبدو ستعتمده على غلاف الألبوم.

 

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