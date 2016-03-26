هكذا جمعت "المولى برودكشن" همام وسعد رمضان في ليلة واحدة

احتفلت شركة المولى للإنتاج الفنّي يوم الأربعاء الفائت في مطعم " عنبر" بانضمام الفنان العراقي هُمام إليها، بحضور أهل الإعلام والصحافة وبعض الملحنين، أبرزهم ياسر جلال وعادل العراقي وعمر صباغ، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الاجتماعية.

وقد حضر الحفل صاحب الشركة السيد علي المولى وابن الشركة الفنان سعد رمضان وأبناء علي المولى: سمير المولى المسؤول عن إدارة أعمال همام، ووسام المولى مدير أعمال سعد رمضان، والمخرجة سيلفانا المولى.

بعد ذلك، عرض كليب همام لأغنية " ما عرفتني ". وقبل قطع قالب الحلوى، قدّم همام باقة منوعة من الأغنيات العراقية والمصرية واللبنانية، وشاركه في ذلك الفنان سعد رمضان.

وفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت"، لفت همام إلى أنّ بيت المولى هم أصدقاؤه، وتربطه بهم علاقة عائلية قبل أن يكون هناك تعاون فني، معرباً عن أسفه لأنه طوال فترة 12 عاماً لم يتمّ اللقاء في عمل يجمعهم سوياً، إلا أنّه يُضيف: "الصداقة كانت سبّاقة للعمل إلى أن رسمنا خطة عمل جديدة. وإن شاء الله يثمر تعاوننا نجاحات كبيرة".

وأكد همام أن "المولى برودكشن" ستضيف له الكثير، لأنه يعاني من مشكلة التسويق، ودعم المولى سيوصلني إلى مكان جميل.

وعن جديده، قال همام: "سيكون هناك تعاون مع الموزّع عمر صباغ من خلال عملين باللهجة اللبنانية، كما سيكون هناك ألبوم تراثي عراقي، يضمّ 10 أغنيات من 10 حقب زمنية مختلفة، وسيكون في الأسواق مطلع الشهر المقبل".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي