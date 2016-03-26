لهذه الأسباب تأجل الحرملك وهذا هو موعد انطلاق العمل

بعد أن كان مقرراً أن ينطلق تصوير مسلسل " حرملك آغا " للسيناريست خلدون قتلان و المخرج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة " كلاكيت " في منتصف مارس الحالي تأجل العمل دون إيضاح أسباب ذلك من قبل الشركة المنتجة.

" سيدتي نت " علم من مصادره أن الشركة المنتجة اتخذت قرار التأجيل لأخذ الوقت الكافي للتحضير بسبب ضخامة العمل الذي سيضم قرابة 150 ممثلة وممثل بالإضافة إلى ارتباط معظم النجوم بعدة أعمال قبل حلول شهر رمضان المبارك وهو ما يعني صعوبة التزامهم بالتصوير وقد يؤدي إلى حدوث اعتذارات .

هذه الأسباب دفعت الشركة إلى التأجيل لبعض الوقت ولكنها حددت الخامس عشر من أيار/ مايو موعداً لانطلاق تصوير العمل في بيروت ومناطق أخرى من لبنان بالإضافة إلى القاهرة و المغرب بحسب ما أكدت مصادر خاصة لـ " سيدتي نت " .

العمل سيضم نخبة من النجوم علمنا منهم نسرين طافش و نظلي الرواس و جني إسبر وفادي صبيح و نزار ابو حجر بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم يجري التفاوض معهم منهم نجمات من لبنان و مصر و الوطن العربي.

وستدور أحداث العمل بين عامي 1513 و1516 وبشكل رئيسي بين دمشق والقاهرة كمسرح للأحداث". وسيتناول العمل المتخيل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة بأعداء الأمة من مغول وصليبين .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي