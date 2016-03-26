بالصور: النجوم يعزون جورج وسوف بوفاة والده

توافد نجوم الفن و الإعلام لتقديم واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسف بوفاة والده حيث تقبل جورج التعازي ليومين في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تقبلها لثلاثة أيام في مسقط راسه بلدة " كفرون " في سورية .

وتوافد العديد من النجوم إلى عزاء والد الوسوف ومنهم عاصي الحلاني و نجوى كرم و راغب علامة و نوال الزغبي و زياد برجي و ناصيف زيتون ودينا حايك ورامي عياش و امير يزبك و جورج الراسي و وليد توفيق و العديد من الإعلاميين ومدراء اعمال الفنانين و الملحنين والشعراء وغيرهم .

ونشرت الصفحة الرسمية لسلطان الطرب العديد من الصور للنجوم و الفنانين المعزين بوفاة والد الوسوف.

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