نظام ذكي يضمن سلامة المركبات ويحفظها من السرقة

ابتكرت ثلاث طالبات خريجات من كلية التقنية العليا في الفجيرة، وأعضاء في نادي الفجيرة العلمي، نظاماً أمنياً لحماية السيارات من السرقة، وللحد من حوادث اختناق الركاب بغاز أول أكسيد الكربون.

وطالبت المبتكرات بضرورة تعميم منجزهن من خلال المواصفات المحلية المعتمدة في المركبات من قبل الجهات المختصة، لمنع الحوادث المترتبة على الاختناق أو سرقة المركبات.

حماية

وأوضحت المهندسة عبير حسن عبيد الشحي، وزميلاتها في المشروع عذاري آل علي وزهرة سالمين الزعابي، أن الهدف من هذا النظام الأمني المبتكر، حماية المركبات من السرقة في حالة نسيان المركبة دون قفل، ومنع حوادث الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

ويتلخص المشروع في تثبيت نظام حماية وتنبيه في المركبات، يركز على حماية وإنقاذ حياة السائق والركاب. هو نظام ينبّه ويساهم في حل تسرب غاز المكيف وفي حالات أخرى مهمة.

رسالة

وأكدت عبير الشحي أن النظام الجديد يسهم أيضاً في تقليل حوادث سرقة المركبات، وهو يعمل تلقائياً على إيقاف محرك المركبة في حال ابتعاد الشخص عن مركبته وتركها تعمل دون تأمينها بالقفل، مع إرسال رسالة نصية للراكب علاوة على تنبيه سمعي من خلال جهاز إنذار.

ويتولى نظام الحماية والأمان في المركبات إنجاز 4 مهام أساسية، أولها وأهمها: تنبيه وإنقاذ السائق ومن معه من تسرب أول أكسيد الكربون عبر فتحات التكييف، حيث يبادر النظام بإيقاف التكييف ومحرك المركبة وفصله وإعطاء إنذار صوتي وضوئي، بالإضافة إلى فتح نوافذ المركبة آلياً، إذ أن نظام الحماية مرتبط مع نوافذ المركبة ويقوم بفتحها عند نقص نسبة الأكسجين عن النسبة الطبيعية.

حرارة

ولإنقاذ حياة الركاب، يعمل الابتكار الجديد على تنبيه السائق في حال نقص نسبة الأكسجين علاوة على رصده لتسرب غاز من داخل المركبــة أو غـازات خارجية.

وينبه السائــق فــي حالة ارتفــاع حرارة محرك السيارة عبر إطلاق إنــذار ضوئي وصوتي، علاوة على أنه يظهــر معدل ارتفاع الحرارة على الشاشة لتمكين السائــق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعـــة؛ بما يضمــن حمايتــه مــن الأخطــار.

وأخيراً؛ يساعد المشروع الإلكتروني المبتكر على التقليل من احتمالية سرقة المركبة، في حال نزول سائقها منها مع إبقاء محركها في حالة تشغيل، إذ يُسهل ذلك من عملية سرقتها، لذا يتولى النظام إطلاق إنذار صوتي وضوئي بعد فترة زمنية محددة، وأوتوماتيكياً يعمل على إيقاف محرك المركبة وإرسال رسالــة تنبيــه إلــى قائدهــا.

أمان للأطفال

يمتاز النظام الأمني الذكي الجديد، بمجموعة خصائص أمان إضافية، كمنع عمل المحرك في حالة حاول طفلٌ العبث بالمركبة أو تشغيلها، وذلك عن طريق حساسات خاصة تعمل للكشف عن حجم الأجسام بالحرارة، وتستطيع تقدير حجم الشخص إذا ما كان طفلاً غير بالغ أو رجلاً مؤهلاً لقيادة المركبة.