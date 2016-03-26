«سناب شات».. عرض عفوي للتفاصيل اليومية

يعد موقع التواصل العالمي الشهير «سناب شات» من منصّات التواصل الاجتماعي المهمة التي يزداد عدد مستخدميها حول العالم بوتيرة متسارعة يومياً، وهو برنامج يتيح للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين، إلى جانب مشاركتهم في عدد من التفاصيل التي يعكسون من خلالها الكثير من سماتهم الشخصية، وهواياتهم، علاوة على مشاركة متابعيهم مختلف الأنشطة التي يقومون بها.

ولا يخلو «سناب شات» من إيجابيات كثيرة كونه برنامجاً رائعاً يُمكّن المستخدم من مشاركة يومياته مع أسرته وأصدقائه، بل ويستمتع بذلك. إضافة إلى سلبيات استخدامه وتتمثل في عمليات الابتزاز من «الهاكرز» والمخترقين لأصحاب الصور.

رحلات إعلامية

الإعلامي محمد الخطيب يحرص من خلال استخدامه «سناب شات» على بث رسائل توعوية مجتمعية مهمة، إلى جانب تصوير أبرز الأنشطة الإعلامية التي يقوم بها، لاسيما رحلاته الإعلامية الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

أما الفنانة الإماراتية صوغة، فتحرص من خلال «سناب شات» على عرض أعمالها الفنية الحديثة، خصوصاً وأنها تُصور الآن عملاً فنياً محلياً سيعرض في رمضان المبارك. مواهب شابة

ويبدع الفنان الإماراتي الشاب عمر المري في تحويل مجموعة من القطع والمجسمات صغيرة ودقيقة في الحجم إلى أخرى كبيرة تمارس حياتها، وأطلق على موهبته الإبداعية اسم «عالمي المُصغر».

تعزيز التواصل

وأوضحت منيرة صفر، مسؤولة الفعاليات في دائرة الاتصال الحكومي في وزارة التربية والتعليم، أن لها حسابين على «سناب شات»، الأول خاص للتعريف بأبرز الأخبار الفنية لابنتها الفنانة شما حمدان. والآخر للتواصل مع الناس عبر عرض صور جميلة مزدانة بعبارات هادفة تبث فيهم الطاقة الإيجابية، لافتة إلى أن «سناب شات» يعتبر برنامجاً جميلاً يُعزز التواصل.

عرض جديد

ويرى المنشد الإماراتي الشاب عمر الطاهري، أن برنامج «سناب شات» فتح للناس بوابة جديدة يتعرفون من خلالها إلى أهم وأبرز الفعاليات في شتى إمارات الدولة، والأماكن الجديدة أيضاً من خلال فيديو قصير، وبكتابة عنوان مختصر على الصورة. نقد لاذع

وتوجه فاطمة الكعبي، سيدة أعمال، عبر حسابها الخاص على «سناب شات» الكثير من النصائح والمواعظ اليومية للمراهقين في المجتمع. كما تُجدد أسلوب طرحها بإيصال «السنع» والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وترسيخ قيم الثقافة المجتمعية.

أما عمر محمد الكعبي، خبير تنمية بشرية، ومدرب معتمد في مجال تطوير الذات، فيقوم بشكل شبه يومي ببث فيديوهات شخصية يوجه من خلالها نصائح وحكماً لمتابعيه بشكل لا يخلو من روح الدعابة التي تتسم بها شخصيته.

صور وفيديوهات

وتعرض هويدا الفارسي، مسؤولة التقنيات الحديثة الخاصة بالمكفوفين في شعبة الإعاقة البصرية في مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر «سنابها» باقة من الصور والفيديوهات التي تلتقطها باحترافية، مستخدمة كتابات فيها عبارات إيجابية مؤثرة.

رأي قانوني

أوضح المستشار عبدالله الكعبي، رئيس لجنة جمعية المحاميين القانونيين في العين، أن هناك فئة من الجمهور تستخدم «سناب شات» في أمور سلبية، محذراً الفتيات من المبالغة في تصوير أنفسهن وعرض الصور، الأمر الذي قد يستغله البعض، فعلى الجميع أن يعي تماماً خطورة ذلك، وألا يجعلوا حياتهم ومنازلهم وخصوصياتهم شبابيك مفتوحة. وأشار إبراهيم البلوشي، محامي ومستشار قانوني، إلى خطورة استخدام التطبيق لغرض التسلية والاطلاع على خصوصيات الآخرين.

سرقة بيت

تساءل عبدالله العطر، خبير في التطوير المؤسسي والشخصي: هل المشكلة في تطبيق سناب شات؟ أم في كيفية استخدامنا له وتعاطينا معه سلباً أو إيجاباً؟! وذكر العطر موقفاً واقعياً تمثل في قيام مجموعة شبابية بعرض باقات عدة من الصور خلال وجودهم في دولة ما، ليفاجأ اثنان منهم بعد عودتهما إلى الدولة بتعرض منزلهما للسرقة! قائلاً: يتحتم أن نحيط حياتنا بنوع من الخصوصية.