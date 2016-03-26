أطلس شامل عن المياه الجوفية في أبوظبي

انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من حصر وتسجيل أكثر من 8000 بئر وجمع البيانات والقياسات عنها في إطار المشروع الذي تنفذه لإنشاء أطلس شامل هو الأول من نوعه بالمنطقة عن وضع المياه الجوفية وحالتها الراهنة، مزوداً بالخرائط والصور والقطاعات التوضيحية وشروح وتعليقات مختصرة.

وبحسب الهيئة فإنه سيتم خلال المشروع حصر وتسجيل وترقيم جميع الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة، وجمع بيانات دقيقة عن هذه الآبار، كعمق البئر ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها والخواص الكيميائية والبكتيرية لها، كما سيتم زيارة حوالي 25.000 مزرعة و440 غابة، وجمع بيانات عن مياه الري المستخدمة كماً ونوعاً وتحديد مصادرها وعدد الآبار بها، وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، إضافة إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية للآبار والتربة الموجودة بالهيئة.

وانتهت الهيئة من زيارة ما يزيد على 300 مزرعة ضمن برنامج دراسة التغير في ملوحة التربة، وزيارة وحصر أكثر من 100 غابة، وجمع البيانات المطلوبة عنها.

ملوحة التربة

كما يتضمن نطاق عمل المشروع إجراء مسح لملوحة التربة الزراعية في المزارع وتحديد خواصها الكيميائية ومقدار ما تحتويه من أملاح، كما سيتم اختيار 100 مزرعة على مستوى الإمارة وإجراء مراقبة دورية ربع سنوية طوال مدة تنفيذ المشروع لمراقبة التغير في ملوحة التربة.

وسيتم إنشاء خرائط لمواقع الآبار المهجورة والمهملة لتحديد أعدادها ومواقعها وحالتها الفعلية الراهنة، وسيساهم المشروع في توفير وتحديث بيانات مسح التربة في أبوظبي لمعرفة ملوحتها على مستوى المزارع، ووضع الخطط اللازمة لإدارة هذه المزارع بشكل أفضل.

تأهيل الكوادر

ويعتبر تطوير وتنمية قدرات الكوادر الوطنية للعمل في مجال المياه أحد الأهداف الرئيسية للمشروع الذي يمتد لـ36 شهراً، حيث سيتم تدريب الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة للمياه الجوفية، ومسح ملوحة التربة والأنشطة المتعلقة بحصر الآبار وإعداد الخرائط وتحليل البيانات وإعداد التقارير.

وبلغ عدد الكوادر التي تعمل ضمن مشروع حصر الآبار 10 مواطنين فضلاً عن تدريب ورفع كفاءة ما يزيد على 20 مواطناً يعملون في مجال تراخيص المياه الجوفية والتفتيش بالهيئة. وكانت الهيئة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر الماضي، وتعتبر الأولى من نوعها لحصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة.

أهداف

ويهدف المشروع إلى تحديد الوضع الراهن للمياه الجوفية بالإمارة وتحديث خرائط المخزون الجوفي وحساب الميزان المائي وحساب معدلات التغذية الطبيعية للخزان ومعدلات السحب وتحديد حجم المخزون الجوفي الحالي كماً ونوعاً.

آبار مخالفة

سيقوم المشروع بحصر آبار المياه الجوفية وترقيم وتسجيل جميع الآبار الموجودة بالإمارة وتركيب لوحات عليها، فيما الآبار التي يتم اكتشافها بعد إتمام المشروع ولا تحمل لوحات رقمية، سيتم اعتبارها آبارا مخالفة وغير قانونية وستتخذ ضد أصحابها كافة الإجراءات القانونية وسيلزم أصحابها بردمها حسب القانون.