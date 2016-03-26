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سلطان بن زايد يعزي في وفاة سلطان المنصوري

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سلطان بن زايد يعزي في وفاة سلطان المنصوري سلطان بن زايد يعزي في وفاة سلطان المنصوري

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر امس واجب العزاء إلى بخيت علي الخصواني المنصوري في وفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى سلطان بخيت علي الخصواني المنصوري وذلك خلال زيارة سموه لخيمة العزاء أمام منزل الفقيد في منطقة الوثبة.

كما تقبل العزاء من سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في خيمة العزاء إخوان الفقيد كل من علي وناصر وحمدان أبناء بخيت علي الخصواني.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأهل الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أهل الفقيد وأسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد الذي يحرص دائما على مشاركة أبناء الوطن مناسباتهم الاجتماعية داعين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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