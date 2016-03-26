استقبال المستفيدين من المساكن والأراضي في أبوظبي غداً

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لتسليم 1436 وحدة سكنية و2432 قطعة أرض على المواطنين في عدد من مناطق المدينة، حيث تبدأ استقبال المستفيدين غداً بمقرها الرئيس في شارع الشيخ زايد.

وأعلنت البلدية تواصلها مع جميع المستفيدين، لإبلاغهم بموعد التسليم والأوراق الثبوتية المطلوبة منهم، حيث عملت على تجهيز جميع ملفاتهم وشهادات لا يملك، واعتماد محاضر التسليم وأوراق توصيل الكهرباء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسليم المخططات والمفاتيح الداخلية والمخططات الهندسية للمسكن، وقائمة بأسماء وهواتف شركات الصيانة ونظام إمدادات المياه والغاز والتكييف والتبريد والأعمال الصحية.

وقال عدد من المواطنين المستفيدين لـ«البيان» إنهم حرصوا على استغلال عطلة نهاية الأسبوع، من أجل الذهاب لتفقد مناطق مساكنهم الجديدة قبل إنهاء إجراءات استلامها، حيث أعربوا عن سعادتهم بما وجدوه من مجمعات متكاملة تم بناؤها وفق أرقى المعايير العالمية، مؤكدين أن هذه المكرمة السامية تعكس نهجاً راسخاً من قيادة الدولة الرشيدة لتوطيد دعائم الاستقرار الاجتماعي والعيش الرغيد لأبناء الوطن.

جاهزية مبكرة

وأوضح مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن التوجيهات والأوامر السامية لقيادة الدولة الرشيدة تعد أبلغ رسالة ومعنى وقيمة على أننا نعيش في ظل أسرة إماراتية متماسكة ومؤمنة بقيادتها الحكيمة، وسائرة على نهج المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذكر أن البلدية قررت تخصيص مقرها الرئيس بشارع الشيخ زايد بأبوظبي لإنجاز معاملات المستحقين فقط، فيما تم إبلاغ المراجعين الدوريين للبلدية لإنجاز معاملاتهم الأخرى في المراكز الخارجية التابعة لها، مشيراً إلى أنه تم توفير ما لا يقل عن 20 منفذاً في المبنى الرئيس للبلدية الواقع في شارع الشيخ زايد لتسليم المواطنين الأراضي والبيوت، وتوفير كل ما تحتاج إليه إجراءات التسليم، وذلك تسهيلاً عليهم لإتمام عملية التسليم والتحقق من الأوراق الثبوتية.

وأضاف «توفر بلدية أبوظبي الإمكانات الفنية والموظفين المجهزين لاستقبال التدفق الكبير من قبل المواطنين والمواطنات المشمولين بالقرارات، وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستحقين بأسرع وقت وبأرقى الوسائل وأكثرها سهولة وتفاعلاً مع احتياجات المواطنين ومراعاة أوقاتهم وراحتهم».

وأكد أن هذه المكرمة السامية تعطي دلالات وطنية رائعة وعميقة، وتؤكد أن قيادتنا الكريمة السخية مؤمنة بأن الإنسان في الإمارات كان وسيبقى في قمة أولويات واهتمامات حكومتنا الرشيدة، وأن تعزيز وتمكين أبناء الإمارات أصبح من ضمن أهم استراتيجيات الدولة.

سلاسة

وذكر أنه بالرغم من توقع توافد أعداد كبيرة من المواطنين المشمولين في اليوم الأول للتسليم إلا أن آلية العمل معدة ومجهزة لتقديم الخدمات بهدوء وسلاسة، وذلك بفضل الاستعداد والترتيبات الجيدة التي تقوم بها البلدية لاستقبال المستحقين، كما تخصص بلدية مدينة أبوظبي أماكن وقوف مجانية وكذلك خدمة إيقاف السيارات مجاناً.

ولفت إلى أن بلدية أبوظبي تضع خدمة السيارات المتنقلة، من أجل توصيل خدمات تسليم المساكن إلى ذوي الإعاقة وكبار السن المشمولين في أماكن إقامتهم وتواجدهم والتواصل معهم، بهدف استكمال إجراءات تسليمهم البيوت، وكذلك تتيح البلدية لشركة أبوظبي للتوزيع منفذاً لتلقي طلبات التحويل الخاصة بتوصيل خدماتها- المياه والكهرباء- من مبنى البلدية، بالتزامن مع الخدمات المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي حتى الانتهاء من تسليم كل المستحقين.

فرصة

توفر الأراضي السكنية فرصة حقيقية للمواطنين للبدء بتشييد مشاريعهم السكنية، التي ستشكل نواة لتعزيز ترابط الأسرة وتوفير المناخ السليم لبناء المجتمع المحافظ على تراثه.