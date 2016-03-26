اليوم.. مبادرة "هنفرحهم" بسوهاج تزور الأطفال المرضى بمعهد الأورام

قالت نسمة الغنامى منسقة مبادرة "هنفرحهم" بمحافظة سوهاج، أن أعضاء المبادرة سوف يزورون اليوم السبت الأطفال المرضى بمعهد الأورام بالمحافظة لرسم البسمة على وجوههم وإقامة العديد من الأنشطة الخاصة بهم مثل الرسم والغناء بحضور المطرب المطرب إياد بهاء .

وأضافت منسقة المبادرة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه سيتم الهدايا على الاطفال بحضور مدير المعهد وعدد من الاطباء مشيرة إلى ان هدف المبادرة هو رسم البسمة على وجوه الاطفال المرضى فى العديد من المستشفيات على مستوى المحافظة والاهتمام بهم .

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