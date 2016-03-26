أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم السبت 26/3/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم السبت 26/3/2016 برج الثور حظك اليوم السبت 26/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>

تشعر بالحيرة بسبب خيار مهنى جديد يعرضه عليك صديق أو شخص تثق به، ولكنك رغم ذلك تشعر بالتردد، وتفكر فيما بعد اتخاذ هذا القرار. ولكى لا تندم من المهم أن تجرى بحثا دقيقًا وتفاضل بين الخيارين.

اليوم مثالى جدًا لتبدأ فى أى مشروع جديد، واليوم مثالى أيضًا للعب دور قيادى ناجح حيث يمكنك التأثير فى المرؤسين ولعب دور قائد الفريق بشكل جيد.

على الصعيد العاطفي:
>

الحب والرومانسية يشغلان عقلك اليوم وإذا لم تكن مرتبطًا يمكنك البدء فى نشاط للبحث عن شريك حياتك وإذا كنت مرتبطًا بالفعل فإنه حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات الكبرى مثل الانتقال بمستوى علاقتك إلى المستوى التالى وفى كلتا الحالتين توقع تغييرات كبيرة على مستوى العلاقة العاطفية اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>

شجع نفسك على أن تفعل أنشطة لها علاقة بالطبيعة مثل أعمال البستنة أو المشى فى الحدائق لأن هذا يساعدك على زيادة تركيزك ومنحك الاسترخاء الذى تحتاجه لأنك فى أمس الحاجة إلى سلام نفسى وعقلي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>

بعد فترة طويلة من المعاناة والتعب ستشعر أخيرًا بالارتياح بفضل أخبار مهمة تجعل يومك مثمرًا وتخلصك من مشكلات عانيت منها طويلاً فى الفترة الماضية. الاباء والامهات قد يجدون اليوم فرصة مناسبة للعناية بأطفالهم وتسوية المشاكل المتعلقة بهم، وبقليل من الجهد على الصعيد المهنى يمكنك اليوم ان تجنى عوائد مجزية جدًا تبدو الحياة اليوم على المسار الصحيح لها أخيرًا، فاسمتع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى