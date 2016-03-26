برج الجدى حظك اليوم السبت 26/3/2016

الجدى على الصعيد المهني:

> يوم مرهق وطويل فى محيط العمل، بالرغم من إنك من الشخصيات الإيجابية التى تضع مصلحة العمل فوق أى اعتبار، إلا أن المحيطين بك ليسوا على القدر الكافى من الحماس والتعاون و تقدير العمل مثلك، تتفاجأ بعدد من المواقف التى تراها غاية فى الإزعاج خاصة أن اجواء العمل لا تتحمل التأخير أو التقصير فى أى شىء، حاول ان تتحكم فى أعصابك حتى لا تخل بأدائك المهنى المميز. على الصعيد العاطفى:

> البحث عن الجزء المفقود فى علاقتك بشريك حياتكن ربما يكون هو الشىء المسيطر على تفكيرك حالياً، لكن مسألة التوافق بين الأشخاص نسبية، من الممكن ان يكون حجم المشاعر بينكم كبير، لكن التوافق الفكرى والشخصى ليس بقدر حجم المشاعر، لذلك لا تتصرف وفقاً للعقل فقط، اجعل للقلب فرصة فى حسم القرار. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى بسبب ممارسة بعض الأنشطة الرياضية فى وقت قصير جداً، رغم ابتعادك عن الرياضة منذ فترة كبيرة، مما يؤثر على حالة جسمك بشكل عام، ويعطيك شعور بالحاجة إلى النوم و الراحة حتى تستعيد طاقة جسمك . توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش يوم غير مستقر على الناحية العملية حيث يواجه كثير من المشكلات فى العمل مع عدد من الأشخاص الذين يثيرون غضب مولود الجدى بتصرفات تبدو طبيعية لكنها تتسبب فى إزعاج كبير له، و لذلك يجب أن يتعامل منها بحذر أكثر من ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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