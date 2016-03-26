برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود الجوزاء من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.