أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3/2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3/2016

على الصعيد المهني:
>

بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>

يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.

الجوزاء على الصعيد الصحى:
>

حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود الجوزاء من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى