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حظك اليوم برج السرطان السبت 26 /3/2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 26 /3/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 26 /3/2016

على الصعيد المهنى:
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أنت بصدد مقابلة شخص سيقدم لك فرصة مهنية مثيرة، ومع ذلك فإن هذا لا يأتى مجانًا، وأنت بحاجة للتفكير طويلاً فى العواقب قبل أن تقبل العرض أو تتخذ قرارًا بشأنه، قد يحدث أيضًا أن تؤثر على عدد من الأشخاص القريبين منك بشأن قرارات مهنية ولكن هذا اليوم ليس الأفضل لاتخاذ قرارات حيوية كهذه.

على الصعيد العاطفي:
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فى الأيام القليلة الماضية كنت انشغلت بالعمل والمشكلات المهنية وأهملت الأسرة وحياتك العاطفية، حان الوقت لتعيد النظر فى واجباتك نحوهم وأن تمنحهم اهتمامًا أكبر وتعطيهم قسطًا أكبر من الوقت وإلا ستكون هناك مشاكل فى المستقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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أنت جيد جدًا فى رعاية صحة الآخرين لكنك مهمل تجاه صحتك وهذا يفسدها تمامًا حتى أن رصيدك من الصحة أوشك على النفاد فيجب أن تتوقف الآن عن السلوكيات الصحية الخاطئة وتولى صحتك بعض من اهتمامك قبل أن يفوت الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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تشعر بالحماس الشديد لتغيير الكثير من الأشياء من حولك لكنك فى حاجة إلى فترة للتفكير الهادئ لتقرر إذا ما كانت هذه الأشياء بحاجة للتغير من الأساس أم لا، وتذكر أنه إذا كان التغيير يتعلق بشخص آخر من المهم أن تأخذ رأيه قبل التصرف فى أى شيء قد يؤثر على حياته.

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مصر 365

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