حظك اليوم برج الحمل السبت 26/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

> دروس الماضى تفيدك كثيرًا اليوم فى مواجهة مشاكل عابرة تواجهك فى العمل، تزداد قدرتك على التفكير السريع هذه الأيام عليك فقط وضع اجندة عمل واضحة وتحدد الأولويات. على الصعيد العاطفى:

> عانيت من فترة من البعد والجفاء بينك وبين الشريك نتيجة لضغوطات الحياة التى أثرت بالسلب كثيرًا على علاقتكم، حاول أن تعيد بناء الثقة والمحبة بينكم مرة أخرى حتى لا تخسر علاقة قوية. برج الحمل على الصعيد الصحى:

> صحتك جيدة بشكل كبير اليوم كنت فى حاجة إلى بعض الراحه والاسترخاء حتى تستعيد نشاطك حاول ان تستغل وقت فراغك فى ممارسة الرياضات البسيطة ولو لبضع دقائق سوف يحدث ذلك تغيرًا كبيرًا فى صحتك الجسدية والنفسية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> تقابل فترة اختبار هامة الأيام القادمة قد تبدأ من اليوم تعامل مع بهدوء وتفاؤل وثق فى إمكانياتك. لا يوجد سبب يمنعك من التمتع بوقتك رغم الضغوطات لا تجعل التوتر يسيطر عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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