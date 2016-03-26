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حظك اليوم برج القوس السبت 26/3/2016

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حظك اليوم برج القوس السبت 26/3/2016 حظك اليوم برج القوس السبت 26/3/2016

برج القوس على الصعيد المهنى
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تتصاعد الضغوط داخل عملك وتحدث مشكلة مفاجئة مع أحد الأشخاص الذى يحمل بداخله غيرة وحقد من ناحيتك، لا تقلق سوف تنتصر بكل سهولة حاول فقط التحلى بالهدوء حتى تمر تلك العاصفة بسلام.

على الصعيد العاطفى:
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أمورك العاطفية مستقره الى حد كبير لا شيء سيعكر صفوها هذه الأيام. اذا كنت متزوج سوف ترزق بطفل فى وقت قريب. فى العموم هى فترة من الهدوء والسلام على صعيدك العاطفى.

برج القوس على الصعيد الصحى:
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لا تجعل التوتر يسيطر على حياتك سوف يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية التى أنت فى غنى عنها تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء وتحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذه الايام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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مشاكل عابره تحدث بشكل مفاجئ تتمكن من التغلب عليها بسهولة حاول أن تتجنب التوتر والعصبية حتى لا تضع نفسك فى الخطأ أنت فى موقف قوة حاول أن تحافظ عليه.

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مصر 365

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