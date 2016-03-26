حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 26 مارس

برج الحوت حظك اليوم السبت 26\3\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

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برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الدلو السبت 26 مارس

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج العذراء حظك اليوم السبت 26\3\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2016/3/26

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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حظك اليوم برج الأسد السبت 26 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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برج الجدى حظك اليوم السبت 26 /3 /2016

>الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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حظك اليوم برج السرطان السبت 26 /3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج الحمل السبت 26 / 3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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يشار إلى تغيير فى الجبهة المهنية، تستطيع تغيير وظيفتك وتتبدل الإدارة إلى أخرى، لابد أن تستفاد من الفرص التى ستعرض عليك اليوم، فجميعها مناسبة وتحقق الآمال التى كنت تطمح بها، المزيد من المرونة والبعد عن مشاكل العمل سيجعلك أفضل دائمًا.إن كنت ترغب فى المزيد من الرومانسية فحاول تخصيص وقت خاص صلشريك حياتك، حاول الابتعاد عن كل الالتزامات التى ترهقكك وتشغل عقلك منذ فترة كبيرة، قضاء وقت مع شريك حياتك بعيدًا عن أحاديث العمل ستغير الوضع بينكما كثيرًا.بعض الأخبار المتعلقة بصحتك ستجعلك تشعر بالسعادة كثيرًا، كنت تعانى من بعض الآلام فى الظهر والتى كانت ستضطرك حتمًا إلى إجراء بعض العمليات به، إلا أن طبيبك سيخبرك اليوم أنك لا تحتاج لإجراء مثل هذه العمليات وأنك قد شفيت، الذهاب إلى مكان به هواء نقى سيجعلك بخير.أنت لم تعرف كيف تتخلص من التردد فى شخصيتك، الفوضوية أيضًا شيئًا يجعل من أمامك يشعر بالملل منك، بعض المشاكل الخاصة بأسرتك ستعرض عليك بالحل، صديقك المقرب ليس بخير حاول فهم ما يحدث له الآن.لا تسمح لليأس أن يتسرب إلى قلبك، فقاومه وانتصر عليه سريعاً، واعلم أن العمل يحتاج إلى المزيد من الصبر، وهذا ما تحتاج أيضاً أنت إليه، افعل كل ما فى وسعك، وكل ما لديك، واظهر إمكانياتك لأقصى حد، واترك النتيجة على الله، فلا تنتظر تقديراً دون إظهار أفضل ما لديك، فتحلى بالصبر وثابر، وعافر، وصمم، وستصل إلى أعلى المراتب التى تصبو إليها نفسك، لأن من جد بالطبع سيجد.إذا أهملت الجانب العاطفى فى حياتك، فسيضيع طعم الحياة لديك وسط مشاغلها، الحب هو ما يجعلنا نكمل الطريق، وهو ما يعطى للطريق طعم ومعنى، قد تضيع الكثير من فرص الحب أمام عينيك دون أن تحرك ساكناً، لأنك تحب فى صمت دون التعبير عن هذا الحب، يجب الإفصاح عما تشعر به، حتى يشعر من أمامك بما تكن له.إن شعرت بأن معدتك أصابها وعكة ما، فهذا لا يعنى سوى أنك أفرط فى تناول الوجبات السريعة بالقدر الذى لم تتحمله معدتك، لذلك عليك إعطائها قسط من الراحة، تناول غذاء بسيط وخفيف على المعدة، واذهب إلى طبيب لتتأكد مما أصابها.البعض يحتاج منا إلى فرصة ثانية، لذلك عليك أن تسامح من أخطأ فى حقك لمرة واحدة فالكثيرون معرضون للخطأ، المهم أن يستشعر بالذنب، ويكون صادقاً فى اعتذاره، فحتى ترتاح أنت عليك أن تسامح.كنت تبحث عن فرصة العمل واليوم ستأتى لك الفرصة التى كنت تطمح بها، أخبار جيدة ستحصل عليها اليوم، لم تكن الفرصة المعروضة عليك اليوم هى الوحيدة، هناك فرص عديدة ستعرض عليك من جهات غير متوقعة، حافظ على معنوياتك المرتفعة واجتهادك الدائم فى عملك، سيتوج أخيرًا بالنجاح.هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية الخاصة بك، أنت أو شريكك قد تنجذب إلى شخص آخر، من الضرورى الوقوف بجانب بعضكم البعض فى علاقتكما هذه الفترة، فربما يُحدث الطرف الثالث مشاكل فى علاقتكما تؤدى إلى فشلها، بعض الأقارب يتدخلون لفض هذه النزاعات.لا تحاول توريط نفسك فى أنظمة ريجيم لا طائل من ورائها سوى الهبوط والدوار، لقد حان الوقت لوضع جدول زمنى للحفاظ على صحتك ورشاقتك، ستكون على ما يرام وستصل إلى هدفك فى أقرب وقت ممكن، كنت قد تحتاج إلى بعض الأشياء الخاصة التى تحسن بشرتك، الوقت مناسب للاعتناء بها.محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة لتحقيق مصالح مناسبة، فضلا عن ذوى القدرات، قليل من الناس يحاولون التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماما لما يقولون، حاول الالتزام بمبادئك.بعض الفرص إن لم نقتنصها بسرعة البرق ستضيع من أيدينا، فعندما يأتى أمامك فرصة عمل كنت تحتاج إليها دوماً وتحلم بها طوال السنوات الماضية، فلا حاجة لمزيد من التردد، تحتاج إلى بعض الشجاعة والسرعة فى اتخاذ القرار لا يضيع منك ما لن يعوض فيما بعد، فبعض الفرص تحتاج إلى المغامرة، وليس التأنى وإلا ضاعت من يديك.شريك حياتك له الحق فى الحصول على قدر كبير من الاهتمام، كما أن أى علاقة تموت وتذبل إن لم نداوم على تغييرها وإحياءها من وقت لآخر، فكر دوماً فى الطريقة التى ستستطيع أن تتغلب بها على حالة الملل التى تصاحبكما، فقد تجد الكثير من المفاجئات يمكن تحضيرها.يجب عليك التوقف عن إجهاد نفسك، فهذا سيؤثر حتماً سلباً على حياتك، كما يجب الاهتمام بلياقتك البدنية ومقاومة شره الأكل، فكثير من الأكلات "التيك أواى" تضر جداً بالصحة، يمكنك أيضاً ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى جيد، يعيد إليك لياقتك البدنية.إذا كنت تشعر بالكثير من التخبط فى الحياة، إذاً فأنت تحتاج إلى ترتيب أوراقك، وإعادة تقييم أولوياتك، فإن احتل المهم مكان الأهم سيجعل ذلك حالتك النفسية سيئة، وسيشعرك بالتقصير، لذلك عليك دايماً البدء بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، ومحاولة التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، فالحياة ليست حب فقط، أو عمل فحسب، لذلك وازن لتسعد بحياة متزنة ولتحصل على الكثير من الرضا.إذا كنت تعمل فى مجالات التدريس أو الكتابة أو الصحافة أو الأدب، فستتمتع بنجاح كبير فى حياتك المهنية اليوم، ومن المتوقع أن تنال تكريمًا على إنجازاتك وهو يوم مناسب للاستثمار فى المؤسسات التعليمية وفى مجالات التشييد والبناء، وبشكل عام يتمتع أبناء برج الأسد بيوم هادئ فى العمل اليوم.اليوم هو الأنسب للقضاء على كل ما تبقى من أشباح الماضى القديمة والتمتع بالشعور بالراحة وهو اليوم الأفضل للبدايات الجديدة على الصعيد العاطفى فمن المتوقع أن تلتقى شخصًا يجعلك تدخل مرحلة جديدة فى حياتك وتمضى قدمًا نحو حياة جديدة.تستكشف اليوم لذة العلاجات البديلة والتى تجعل حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بعد وقت طويل من تجربة العلاجات الطبية التى لم تنجح وستجرب اليوم علاج يمكن أن يجلب لك فعلاً الغوث الذى كنت تبحث عنه.يوم مرهق وطويل فى محيط العمل، بالرغم من إنك من الشخصيات الإيجابية التى تضع مصلحة العمل فوق أى اعتبار، إلا أن المحيطين بك ليسوا على القدر الكافى من الحماس والتعاون و تقدير العمل مثلك، تتفاجأ بعدد من المواقف التى تراها غاية فى الإزعاج خاصة أن اجواء العمل لا تتحمل التأخير أو التقصير فى أى شىء، حاول ان تتحكم فى أعصابك حتى لا تخل بأدائك المهنى المميز.البحث عن الجزء المفقود فى علاقتك بشريك حياتكن ربما يكون هو الشىء المسيطر على تفكيرك حالياً، لكن مسألة التوافق بين الأشخاص نسبية، من الممكن ان يكون حجم المشاعر بينكم كبير، لكن التوافق الفكرى والشخصى ليس بقدر حجم المشاعر، لذلك لا تتصرف وفقاً للعقل فقط، اجعل للقلب فرصة فى حسم القرار.وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى بسبب ممارسة بعض الأنشطة الرياضية فى وقت قصير جداً، رغم ابتعادك عن الرياضة منذ فترة كبيرة، مما يؤثر على حالة جسمك بشكل عام، ويعطيك شعور بالحاجة إلى النوم و الراحة حتى تستعيد طاقة جسمك .يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش يوم غير مستقر على الناحية العملية حيث يواجه كثير من المشكلات فى العمل مع عدد من الأشخاص الذين يثيرون غضب مولود الجدى بتصرفات تبدو طبيعية لكنها تتسبب فى إزعاج كبير له، و لذلك يجب أن يتعامل منها بحذر أكثر من ذلك.بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود الجوزاء من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.أنت بصدد مقابلة شخص سيقدم لك فرصة مهنية مثيرة، ومع ذلك فإن هذا لا يأتى مجانًا، وأنت بحاجة للتفكير طويلاً فى العواقب قبل أن تقبل العرض أو تتخذ قرارًا بشأنه، قد يحدث أيضًا أن تؤثر على عدد من الأشخاص القريبين منك بشأن قرارات مهنية ولكن هذا اليوم ليس الأفضل لاتخاذ قرارات حيوية كهذه.فى الأيام القليلة الماضية كنت انشغلت بالعمل والمشكلات المهنية وأهملت الأسرة وحياتك العاطفية، حان الوقت لتعيد النظر فى واجباتك نحوهم وأن تمنحهم اهتمامًا أكبر وتعطيهم قسطًا أكبر من الوقت وإلا ستكون هناك مشاكل فى المستقبل.أنت جيد جدًا فى رعاية صحة الآخرين لكنك مهمل تجاه صحتك وهذا يفسدها تمامًا حتى أن رصيدك من الصحة أوشك على النفاد فيجب أن تتوقف الآن عن السلوكيات الصحية الخاطئة وتولى صحتك بعض من اهتمامك قبل أن يفوت الأوان.تشعر بالحماس الشديد لتغيير الكثير من الأشياء من حولك لكنك فى حاجة إلى فترة للتفكير الهادئ لتقرر إذا ما كانت هذه الأشياء بحاجة للتغير من الأساس أم لا، وتذكر أنه إذا كان التغيير يتعلق بشخص آخر من المهم أن تأخذ رأيه قبل التصرف فى أى شيء قد يؤثر على حياته.دروس الماضى تفيدك كثيرًا اليوم فى مواجهة مشاكل عابرة تواجهك فى العمل، تزداد قدرتك على التفكير السريع هذه الأيام عليك فقط وضع اجندة عمل واضحة وتحدد الأولويات.

على الصعيد العاطفى:

>عانيت من فترة من البعد والجفاء بينك وبين الشريك نتيجة لضغوطات الحياة التى أثرت بالسلب كثيرًا على علاقتكم، حاول أن تعيد بناء الثقة والمحبة بينكم مرة أخرى حتى لا تخسر علاقة قوية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج القوس السبت 26/3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس

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حظك اليوم برج الميزان السبت 26 مارس

>برج الميزان على الصعيد المهنى

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برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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صحتك جيدة بشكل كبير اليوم كنت فى حاجة إلى بعض الراحه والاسترخاء حتى تستعيد نشاطك حاول ان تستغل وقت فراغك فى ممارسة الرياضات البسيطة ولو لبضع دقائق سوف يحدث ذلك تغيرًا كبيرًا فى صحتك الجسدية والنفسية.تقابل فترة اختبار هامة الأيام القادمة قد تبدأ من اليوم تعامل مع بهدوء وتفاؤل وثق فى إمكانياتك. لا يوجد سبب يمنعك من التمتع بوقتك رغم الضغوطات لا تجعل التوتر يسيطر عليك.تتصاعد الضغوط داخل عملك وتحدث مشكلة مفاجئة مع أحد الأشخاص الذى يحمل بداخله غيرة وحقد من ناحيتك، لا تقلق سوف تنتصر بكل سهولة حاول فقط التحلى بالهدوء حتى تمر تلك العاصفة بسلام.أمورك العاطفية مستقره الى حد كبير لا شيء سيعكر صفوها هذه الأيام. اذا كنت متزوج سوف ترزق بطفل فى وقت قريب. فى العموم هى فترة من الهدوء والسلام على صعيدك العاطفى.لا تجعل التوتر يسيطر على حياتك سوف يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية التى أنت فى غنى عنها تحتاج إلى فترة من الراحه والاسترخاء وتحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذه الأيام.مشاكل عابره تحدث بشكل مفاجئ تتمكن من التغلب عليها بسهولة حاول أن تتجنب التوتر والعصبية حتى لا تضع نفسك فى الخطأ أنت فى موقف قوة حاول أن تحافظ عليه.متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير والكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك.يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً.أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك/، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك.يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.