حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 26 مارس

برج الحوت حظك اليوم السبت 26\3\2016يشار إلى تغيير فى الجبهة المهنية، تستطيع تغيير وظيفتك وتتبدل الإدارة إلى أخرى، لابد أن تستفاد من الفرص التى ستعرض عليك اليوم، فجميعها مناسبة وتحقق الآمال التى كنت تطمح بها، المزيد من المرونة والبعد عن مشاكل العمل سيجعلك أفضل دائمًا.
>برج الحوت على الصعيد المهنى:
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برج الحوت على الصعيد العاطفى:إن كنت ترغب فى المزيد من الرومانسية فحاول تخصيص وقت خاص صلشريك حياتك، حاول الابتعاد عن كل الالتزامات التى ترهقكك وتشغل عقلك منذ فترة كبيرة، قضاء وقت مع شريك حياتك بعيدًا عن أحاديث العمل ستغير الوضع بينكما كثيرًا.
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برج الحوت على الصعيد الصحى:بعض الأخبار المتعلقة بصحتك ستجعلك تشعر بالسعادة كثيرًا، كنت تعانى من بعض الآلام فى الظهر والتى كانت ستضطرك حتمًا إلى إجراء بعض العمليات به، إلا أن طبيبك سيخبرك اليوم أنك لا تحتاج لإجراء مثل هذه العمليات وأنك قد شفيت، الذهاب إلى مكان به هواء نقى سيجعلك بخير.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:أنت لم تعرف كيف تتخلص من التردد فى شخصيتك، الفوضوية أيضًا شيئًا يجعل من أمامك يشعر بالملل منك، بعض المشاكل الخاصة بأسرتك ستعرض عليك بالحل، صديقك المقرب ليس بخير حاول فهم ما يحدث له الآن.
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حظك اليوم برج الدلو السبت 26 مارس لا تسمح لليأس أن يتسرب إلى قلبك، فقاومه وانتصر عليه سريعاً، واعلم أن العمل يحتاج إلى المزيد من الصبر، وهذا ما تحتاج أيضاً أنت إليه، افعل كل ما فى وسعك، وكل ما لديك، واظهر إمكانياتك لأقصى حد، واترك النتيجة على الله، فلا تنتظر تقديراً دون إظهار أفضل ما لديك، فتحلى بالصبر وثابر، وعافر، وصمم، وستصل إلى أعلى المراتب التى تصبو إليها نفسك، لأن من جد بالطبع سيجد.
>برج الدلو على الصعيد المهنى ..
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برج الدلو على الصعيد العاطفى .. إذا أهملت الجانب العاطفى فى حياتك، فسيضيع طعم الحياة لديك وسط مشاغلها، الحب هو ما يجعلنا نكمل الطريق، وهو ما يعطى للطريق طعم ومعنى، قد تضيع الكثير من فرص الحب أمام عينيك دون أن تحرك ساكناً، لأنك تحب فى صمت دون التعبير عن هذا الحب، يجب الإفصاح عما تشعر به، حتى يشعر من أمامك بما تكن له.
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برج الدلو على الصعيد الصحى:إن شعرت بأن معدتك أصابها وعكة ما، فهذا لا يعنى سوى أنك أفرط فى تناول الوجبات السريعة بالقدر الذى لم تتحمله معدتك، لذلك عليك إعطائها قسط من الراحة، تناول غذاء بسيط وخفيف على المعدة، واذهب إلى طبيب لتتأكد مما أصابها.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة البعض يحتاج منا إلى فرصة ثانية، لذلك عليك أن تسامح من أخطأ فى حقك لمرة واحدة فالكثيرون معرضون للخطأ، المهم أن يستشعر بالذنب، ويكون صادقاً فى اعتذاره، فحتى ترتاح أنت عليك أن تسامح.
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برج العذراء حظك اليوم السبت 26\3\2016كنت تبحث عن فرصة العمل واليوم ستأتى لك الفرصة التى كنت تطمح بها، أخبار جيدة ستحصل عليها اليوم، لم تكن الفرصة المعروضة عليك اليوم هى الوحيدة، هناك فرص عديدة ستعرض عليك من جهات غير متوقعة، حافظ على معنوياتك المرتفعة واجتهادك الدائم فى عملك، سيتوج أخيرًا بالنجاح.
>برج العذراء على الصعيد المهنى:
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برج العذراء على الصعيد العاطفى:هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية الخاصة بك، أنت أو شريكك قد تنجذب إلى شخص آخر، من الضرورى الوقوف بجانب بعضكم البعض فى علاقتكما هذه الفترة، فربما يُحدث الطرف الثالث مشاكل فى علاقتكما تؤدى إلى فشلها، بعض الأقارب يتدخلون لفض هذه النزاعات.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:لا تحاول توريط نفسك فى أنظمة ريجيم لا طائل من ورائها سوى الهبوط والدوار، لقد حان الوقت لوضع جدول زمنى للحفاظ على صحتك ورشاقتك، ستكون على ما يرام وستصل إلى هدفك فى أقرب وقت ممكن، كنت قد تحتاج إلى بعض الأشياء الخاصة التى تحسن بشرتك، الوقت مناسب للاعتناء بها.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة لتحقيق مصالح مناسبة، فضلا عن ذوى القدرات، قليل من الناس يحاولون التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماما لما يقولون، حاول الالتزام بمبادئك.
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حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2016/3/26بعض الفرص إن لم نقتنصها بسرعة البرق ستضيع من أيدينا، فعندما يأتى أمامك فرصة عمل كنت تحتاج إليها دوماً وتحلم بها طوال السنوات الماضية، فلا حاجة لمزيد من التردد، تحتاج إلى بعض الشجاعة والسرعة فى اتخاذ القرار لا يضيع منك ما لن يعوض فيما بعد، فبعض الفرص تحتاج إلى المغامرة، وليس التأنى وإلا ضاعت من يديك.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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برج العقرب على الصعيد العاطفى: شريك حياتك له الحق فى الحصول على قدر كبير من الاهتمام، كما أن أى علاقة تموت وتذبل إن لم نداوم على تغييرها وإحياءها من وقت لآخر، فكر دوماً فى الطريقة التى ستستطيع أن تتغلب بها على حالة الملل التى تصاحبكما، فقد تجد الكثير من المفاجئات يمكن تحضيرها.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:يجب عليك التوقف عن إجهاد نفسك، فهذا سيؤثر حتماً سلباً على حياتك، كما يجب الاهتمام بلياقتك البدنية ومقاومة شره الأكل، فكثير من الأكلات "التيك أواى" تضر جداً بالصحة، يمكنك أيضاً ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى جيد، يعيد إليك لياقتك البدنية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب : إذا كنت تشعر بالكثير من التخبط فى الحياة، إذاً فأنت تحتاج إلى ترتيب أوراقك، وإعادة تقييم أولوياتك، فإن احتل المهم مكان الأهم سيجعل ذلك حالتك النفسية سيئة، وسيشعرك بالتقصير، لذلك عليك دايماً البدء بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، ومحاولة التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، فالحياة ليست حب فقط، أو عمل فحسب، لذلك وازن لتسعد بحياة متزنة ولتحصل على الكثير من الرضا.
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حظك اليوم برج الأسد السبت 26 /3/2016 إذا كنت تعمل فى مجالات التدريس أو الكتابة أو الصحافة أو الأدب، فستتمتع بنجاح كبير فى حياتك المهنية اليوم، ومن المتوقع أن تنال تكريمًا على إنجازاتك وهو يوم مناسب للاستثمار فى المؤسسات التعليمية وفى مجالات التشييد والبناء، وبشكل عام يتمتع أبناء برج الأسد بيوم هادئ فى العمل اليوم.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:اليوم هو الأنسب للقضاء على كل ما تبقى من أشباح الماضى القديمة والتمتع بالشعور بالراحة وهو اليوم الأفضل للبدايات الجديدة على الصعيد العاطفى فمن المتوقع أن تلتقى شخصًا يجعلك تدخل مرحلة جديدة فى حياتك وتمضى قدمًا نحو حياة جديدة.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:تستكشف اليوم لذة العلاجات البديلة والتى تجعل حالتك الصحية تتحسن بشكل ملحوظ بعد وقت طويل من تجربة العلاجات الطبية التى لم تنجح وستجرب اليوم علاج يمكن أن يجلب لك فعلاً الغوث الذى كنت تبحث عنه.
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برج الجدى حظك اليوم السبت 26 /3 /2016يوم مرهق وطويل فى محيط العمل، بالرغم من إنك من الشخصيات الإيجابية التى تضع مصلحة العمل فوق أى اعتبار، إلا أن المحيطين بك ليسوا على القدر الكافى من الحماس والتعاون و تقدير العمل مثلك، تتفاجأ بعدد من المواقف التى تراها غاية فى الإزعاج خاصة أن اجواء العمل لا تتحمل التأخير أو التقصير فى أى شىء، حاول ان تتحكم فى أعصابك حتى لا تخل بأدائك المهنى المميز.
>الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: البحث عن الجزء المفقود فى علاقتك بشريك حياتكن ربما يكون هو الشىء المسيطر على تفكيرك حالياً، لكن مسألة التوافق بين الأشخاص نسبية، من الممكن ان يكون حجم المشاعر بينكم كبير، لكن التوافق الفكرى والشخصى ليس بقدر حجم المشاعر، لذلك لا تتصرف وفقاً للعقل فقط، اجعل للقلب فرصة فى حسم القرار.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى بسبب ممارسة بعض الأنشطة الرياضية فى وقت قصير جداً، رغم ابتعادك عن الرياضة منذ فترة كبيرة، مما يؤثر على حالة جسمك بشكل عام، ويعطيك شعور بالحاجة إلى النوم و الراحة حتى تستعيد طاقة جسمك .
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش يوم غير مستقر على الناحية العملية حيث يواجه كثير من المشكلات فى العمل مع عدد من الأشخاص الذين يثيرون غضب مولود الجدى بتصرفات تبدو طبيعية لكنها تتسبب فى إزعاج كبير له، و لذلك يجب أن يتعامل منها بحذر أكثر من ذلك.
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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26/3 /2016بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى: يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود الجوزاء من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.
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حظك اليوم برج السرطان السبت 26 /3/2016 أنت بصدد مقابلة شخص سيقدم لك فرصة مهنية مثيرة، ومع ذلك فإن هذا لا يأتى مجانًا، وأنت بحاجة للتفكير طويلاً فى العواقب قبل أن تقبل العرض أو تتخذ قرارًا بشأنه، قد يحدث أيضًا أن تؤثر على عدد من الأشخاص القريبين منك بشأن قرارات مهنية ولكن هذا اليوم ليس الأفضل لاتخاذ قرارات حيوية كهذه.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:فى الأيام القليلة الماضية كنت انشغلت بالعمل والمشكلات المهنية وأهملت الأسرة وحياتك العاطفية، حان الوقت لتعيد النظر فى واجباتك نحوهم وأن تمنحهم اهتمامًا أكبر وتعطيهم قسطًا أكبر من الوقت وإلا ستكون هناك مشاكل فى المستقبل.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:أنت جيد جدًا فى رعاية صحة الآخرين لكنك مهمل تجاه صحتك وهذا يفسدها تمامًا حتى أن رصيدك من الصحة أوشك على النفاد فيجب أن تتوقف الآن عن السلوكيات الصحية الخاطئة وتولى صحتك بعض من اهتمامك قبل أن يفوت الأوان.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:تشعر بالحماس الشديد لتغيير الكثير من الأشياء من حولك لكنك فى حاجة إلى فترة للتفكير الهادئ لتقرر إذا ما كانت هذه الأشياء بحاجة للتغير من الأساس أم لا، وتذكر أنه إذا كان التغيير يتعلق بشخص آخر من المهم أن تأخذ رأيه قبل التصرف فى أى شيء قد يؤثر على حياته.
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حظك اليوم برج الحمل السبت 26 / 3/2016دروس الماضى تفيدك كثيرًا اليوم فى مواجهة مشاكل عابرة تواجهك فى العمل، تزداد قدرتك على التفكير السريع هذه الأيام عليك فقط وضع اجندة عمل واضحة وتحدد الأولويات.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى:
>عانيت من فترة من البعد والجفاء بينك وبين الشريك نتيجة لضغوطات الحياة التى أثرت بالسلب كثيرًا على علاقتكم، حاول أن تعيد بناء الثقة والمحبة بينكم مرة أخرى حتى لا تخسر علاقة قوية.