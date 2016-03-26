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4 تمارين رياضية تظهرك بأقل من عمرك الحقيقى عشان تفضلى جميلة

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تمثل التمارين الرياضية مشكلة أساسية فى حياة بعض الفتيات، نظرا لعدم قدرتهن على توفير الوقت المطلوب للذهاب إلى صالة الجيم أو النادى، لذا يقدم بعض خبراء الرياضة أبسط التمارين الرياضة للنساء فى صورة وصور حتى يستطعن ممارستها فى المنزل، ويحافظن من خلالها على قوامهن الممشوق.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" الخطوات الصحيحة لـ4 تمارين رياضية تعد الأفضل للنساء داخل المنزل، وتجعلهن يظهرن أقل 10 سنوات من أعمارهن الحقيقية وهى:
>1

تمارين أسفل البطن


>يمكن ممارسة هذا التمرين أثناء تنظيف المنزل، ويبدأ بوقوف السيدة على القدمين مع انحناء الوسط لـ90 درجة مئوية إلى الأمام ثم رفع القدم اليسرى إلى الخلف مع فردها تماما والثبات على هذا الوضع لمدة 10 عدات، ثم تكرر نفس الحركة على القدم اليمنى، كما هو موضح بالصورة.
>2

تمارين لتقوية الركبة


>يعتمد هذا التمرين على الوقوف بساق واحدة ولتكن البداية بالقدم اليسرى، مع ثنى الركبة بمقدار 45 درجة ثم فرد القدم اليمنى مع إسنادها على الكعب، ومحاولة لمس اليد اليمنى بأطراف القدم اليسرى، والعد 10 مرات مع تكرار نفس الحركة مع القدم الأخرى.
>3

تمارين الذراعين والفخذين


>يبدأ هذا التمرين بالوقوف على الأطراف الأربعة ثم رفع القدم اليسرى مع اليد اليمنى ليكونا موازيين لمستوى الظهر، ثم ثنى القدم واليدين المرفوعتين ومحاولة ملامسة كوع اليد بالركبة، وتكرار هذا الفعل 10 مرات، والانتقال لأداء نفس الحركات بالقدم اليمنى واليد اليسرى.

4
>

تمارين الأرداف


>يبدأ هذا التمرين بالاستلقاء على الظهر ثم رفع منطقة البطن والأرداف والفخذين عن الأرض عن طريق تثبيت القدمين على الأرض والكتفين، ثم رفع القدم اليسرى مفرودة لأعلى مع ملامسة اليد اليمنى لها ثم عودتها للوضع الأول وأداء نفس الحركة للقدم اليمنى، وتكرار الحركة لكل قدم بواقع 10 مرات.

الملخص..


>تعد التمارين الرياضية من أهم الخطوات التى تساعد الجميع فى التخلص من الزائدة والحفاظ على لياقة أجسامهم. ولأن بعض النساء تفضل ممارسة التمارين داخل المنزل، نقدم لهن 4 تمارين سوف يساعدهن على ظهورهن أقل 10 سنوات من أعمارهن الحقيقة..


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