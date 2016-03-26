تعرف على قرارات الجمعية العمومية للزمالك.. ومرتضى: سأقوم بإنشاء مسجد مثل الحسين

وافقت الجمعية العمومية للزمالك التي أقيمت يوم الجمعة على عدة قرارات كان اتخذها مجلس الإدارة في وقت سابق من بينها منع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق من دخول النادي.

وكانت الجمعية العمومية للزمالك قد رفضت استقالة رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور وجددت الثقة فيه بنسبة 90%.

كما وافق أعضاء الجمعية على منع ميدو من تدريب أي فريق بالزمالك في السنوات المقبلة ومع مجالس الإدارات الجديدة.

هذا بالإضافة للموافقة على شطب عضوية ممدوح عباس رئيس النادي الساقب ورؤوف جاسر نائب الرئيس، مع رفض العضوية الاستثنائية لنواب البرلمان.

فيما تحدث مرتضى منصور للأعضاء قائلا:"الزمالك أصبح خاليا من البلطجة ونسير في طريق التطور".

وأضاف"قمت بشراء 50 شقة في مرسى مطروح لمصايف الأعضاء ومساحة الواحدة منها 80 مترا".

وأكمل رئيس الزمالك حديثه للأعضاء"أطالبكم برؤية المبنى الاجتماعي الجديد فثلثه عبارة عن مسجد كبير مثل الحسين وهناك مكتبة كبيرة و16 جناح للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني".

وأتم"الجهاز المركزي للمحاسبات من 2006 حتى عام 2013 أهدر علينا 984 مليون جنيه، تلك الأموال لو أملكها لكنت شيدت مطار واشتريت سيارات لكل الأعضاء".

والتالي نص القرارات

1 - رفض جميع العضويات الاستثنائية للصحفيين السابق صدورها.

2- نناشد جماهير نادي الزمالك بسحب اشتراكات قناة أوربات متضامنة مع قرار أعضاء الجمعية العمومية وتقديم بلاغ للنائب العام ض عمرو أديب وأحمد حسام "ميدو" بسبب تطاولهما على رئييس النادي في قناة أوربت واخطار مالك المحطة الأمير خالد بالسفالات والبذاءات التي أطلقها عمرو أديب من قناة سعودية سب فيها شعب مصر.

3 - طرد أحمد حسام "ميدو" من نادي الزمالك ومنع دخوله النادي وحظر التعامل معه بأي شكل الأن ومستقبلاً في نادي الزمالك في أي وظيفة.

4- -تقديم بلاغ للنائب العام ضد محمد الأمين مالك قنوات CBC وصاحب جريدة الوطن ومحمود مسلم رئيس التحرير عن الجرائم التي ارتكبها في حق رئيس النادي والبذاءات والاكاذيب التي اختلقوها في جريدة الوطن ضده ونناشد جماهير النادي بالتضامن مع أعضاء الجمعية العمومية في الغاء قناة CBc من على الدش وعدم شراء صحيفة الوطن أو الدخول على موقعها.

5 -التأكيد على شطب عضوية كل من رؤوف جاسر وممدوح عباس وتقديم بلاغ للنائب العام بإسم الجمعية العمومية ضد ممدوح عباس ومصطفى كمال حلمي عن جرائم اهدار المال العام التي ارتكبها في ست سنوات ووردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبلغت حوالي 984 مليون جنية.

6 -تحذير الشركتين صاحبتا البث الفضائي للدوري والكأس بفسخ التعاقد مع الأولى (برزينتشن) ومنع دخول كاميرات الثانية التي تغطي مباريات كأس مصر إذا لم يتم الغاء القرار الوهمي الصادر من غرفة صناعة الإعلام من مقاطعة رئيس النادي، عدم نقل أي مباراة طرفها نادي الزمالك في أي قناة من القنوات المقاطعة له.

7 -تقديم بلاغ للسيد وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس النيل سات لقطع الإشارة عن قنوات أوربت والغاء قرارات ما سمي بغرفة صناعة الإعلام.

(الجمعية العمومية الغير عادية)

8 - الموافقة على اللائحة الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة والتي تم بها الغاء بند الـ8 سنوات.

9 -فسخ التعاقد مع شركة برزينتيشن المتعاقدة مع النادي إذا لم تلغي مقاطعة رئيس النادي من القنوات المتعاقدة معها قبل أخر مباراة في الدوري