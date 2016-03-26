مباحث القاهرة تطارد العناصر الإجرامية وتضبط 7 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية

شن رجال الإدارة العامة لمباحث بالقاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة العناصر الاجرامية وتم ضبط 7 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وإحالتهم للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

و تمكن النقيب هشام عثمان عبد الخالق الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عمرو.ع.ا" 36 سنة موظف ومقيم دائرة قسم شرطة مدينه نصر أول وبحوزته سلاح نارى " طبنجة ماركة سميث اندرسون عيار 9 مم تحمل أرقام 1834 " غير مبلغ بسرقتها " و2 خزينة بداخلها 14 طلقة من ذات العيار " وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3145 لسنة 2016م جنح القسم

>و تمكن الملازم أول محمود هشام درويش الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "على.س.ت" 26 سنة خفير ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم " بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2300/27 لسنة 2016م جنايات القسم

كما تمكن النقيب محمد نبيل البغدادى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "احمد.خ.ك"18 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم , وطلقتين من ذات العيار " بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7648/ 147 لسنة 2016م جنايات القسم .

و تمكن النقيب محمد سامح زغلول الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من "سيد.م.س"23 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 7 قضايا اخرهم 461 لسنة 2013م جنح القطامية " سرقة "وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقتين من ذات العيار " و"نادى.م.ح" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمسجل خطر تحت رقم 18558 فئة " ج " القطامية " سرقات عامة " والسابق اتهامه فى 28 قضية أخرهم 2505 لسنة 2015م جنايات المقطم " مخدرات " وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 23 جرام، 36 قرص مخدر وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 1360ة 2016م جنح القسم .

كما تمكن النقيب احمد مصلح حسانين الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من "خالد.ا.م" 53 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 18623 فئة " ج " دار السلام 00 والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 12985 لسنة 2012م البساتين " سلاح ابيض "و "احمد.م.ع" 25 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 5283 لسنة 2012م دار السلام " سلاح ابيض " وبحوزتهما سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16 مم , وطلقتين من ذات العيار " بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4574 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق

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