كاميرا في الجول - طلبة: تعرضت لإصابة بسبب غالي

رسالة نيجيريا - أحمد الخولي أكد حمادة طلبة ظهير أيسر منتخب مصر تعرضه لإصابة في ساقه بعد تدخل بالخطأ من حسام غالي.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال حمادة طلبة عن إصابته: "تعرضت لكدمة بسيطة في الساق ولكنها بسيطة".

وأضاف بحضور مراسل FilGoal.com "الإصابة جاءت من تدخلي في كرة مشتركة مع حسام غالي وليس في لقطة الإنقاذ".

وتألق حمادة طلبة في إبعاد هدف محقق 100% لنيجيريا من على خط المرمى وسقط مصابا بعد ذلك.

كما شهدت المباراة لقطة تدخل مشترك بالخطأ بين غالي وطلبة وهي التي تسببت في إصابة طلبة البسيطة.

شاهد حديث حمادة طلبة عن نيجيريا وإصابته والإنقاذ

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