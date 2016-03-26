بالفيديو - طلبة يوجه رسالة إلى ثلاثي المنتخب ويؤكد: شعرت أنني سأشارك والقادم أصعب

رسالة نيجيريا - أحمد الخولي وجه حمادة طلبة ظهير أيسر منتخب مصر رسالة إلى محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" عقب تعادل المنتخب أمام نيجيريا.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال طلبة في رسالة خاصة إلى ثلاثي المنتخب: "شكرا لصلاح والنني وكوكا".

وأوضح "لم يكن أيا منهم خائف من إصابة أو احتكاك. لعبوا صح".

وهل توقع المشاركة؟ أجاب طلبة: "شعرت بأنني سأشارك قبل حتى الوصول إلى نيجيريا".

وتابع "ليس الأهم من يشارك. المهم تحقيق نتائج إيجابية".

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تأثير الجمهور؟

وعن جمهور نيجيريا، واصل طلبة حديثه بحضور مراسل FilGoal.com قائلا: "جمهور محترم للغاية".

وأضاف "منذ وصولنا وكان شعب نيجيريا طيب ومحترم للغاية معنا".

لقاء الإياب

وتطرق طلبة في حديثه عن لقاء الإياب قائلا: "اللقاء سيكون أصعب بكل تأكيد".

وأتم "الأهم تحقيق نتيجة إيجابية".

شاهد حديث حمادة طلبة عن نيجيريا وإصابته والإنقاذ

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