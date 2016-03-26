أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - طلبة يوجه رسالة إلى ثلاثي المنتخب ويؤكد: شعرت أنني سأشارك والقادم أصعب

Google+ Print
بالفيديو - طلبة يوجه رسالة إلى ثلاثي المنتخب ويؤكد: شعرت أنني سأشارك والقادم أصعب بالفيديو - طلبة يوجه رسالة إلى ثلاثي المنتخب ويؤكد: شعرت أنني سأشارك والقادم أصعب

رسالة نيجيريا - أحمد الخولي وجه حمادة طلبة ظهير أيسر منتخب مصر رسالة إلى محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" عقب تعادل أمام نيجيريا.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال طلبة في رسالة خاصة إلى ثلاثي المنتخب: "شكرا لصلاح والنني وكوكا".

وأوضح "لم يكن أيا منهم خائف من إصابة أو احتكاك. لعبوا صح".

وهل توقع المشاركة؟ أجاب طلبة: "شعرت بأنني سأشارك قبل حتى الوصول إلى نيجيريا".

وتابع "ليس الأهم من يشارك. المهم تحقيق نتائج إيجابية".

كاميرا في الجول - طلبة: تعرضت لإصابة بسبب غالي

تأثير الجمهور؟

وعن جمهور نيجيريا، واصل طلبة حديثه بحضور مراسل FilGoal.com قائلا: "جمهور محترم للغاية".

وأضاف "منذ وصولنا وكان شعب نيجيريا طيب ومحترم للغاية معنا".

لقاء الإياب

وتطرق طلبة في حديثه عن لقاء الإياب قائلا: "اللقاء سيكون أصعب بكل تأكيد".

وأتم "الأهم تحقيق نتيجة إيجابية".

شاهد حديث حمادة طلبة عن نيجيريا وإصابته والإنقاذ

---------------------------------------------------

طالع أيضا

كاميرا في الجول – أحمد ناجي: الشناوي أدى ما عليه بشكل كامل ضد نيجيريا

بالفيديو - صلاح وطلبة يقودان مصر لتعادل قاتل أمام نيجيريا

بالفيديو - "كيف فعلت ذلك يا حكم".. حرمان صلاح من انفراد تام لمصر أمام نيجيريا في اللحظة الأخيرة

بالفيديو - من على خط المرمى.. طلبة يقاتل ويحمي مرمى مصر من هدف محقق 100%

بالفيديو - جووووووووول +90.. صلاح يضرب نيجيريا من لمسة رائعة لرمضان

حازم إمام يتحدث عن أخطاء مصر أمام نيجيريا.. ويوجه رسالة لكوبر بسبب المدافعين

أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. "كفى انبطاحا"

ميدو: رمضان صبحي أفضل لاعب شاب رأيته في حياتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة