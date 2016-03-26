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تخصيص 8 كم بالمنيا لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميجا وات

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تخصيص 8 كم بالمنيا لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميجا وات تخصيص 8 كم بالمنيا لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميجا وات
أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة ستوقع اتفاقية إتاحة الأراضى مع 10 شركات من المؤهلين لإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية، خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح المصدر، أنه تم تخصيص 8 كيلو متر مربع فى غرب المنيا للشركات الـ10 لإنشاء محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات، موضحاً أنه تم تأجيل توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات أكثر من مرة لتجهيز الأراضى فى غرب النيل.

وأضاف المصدر، أن الشركات التى ستوقع الهيئة اتفاقيات إتاحة الأراضى معهم، منهم تتضمن "إنارة للطاقة"، و"كَبرة إنيرجى"، و"أى أر أى"، و"أدينيوم للطاقة"، و"جولف نيو سولار إنيرجى"، و"سمارت جرين هولدينج"، و"بريق".

وتبلغ مساحة الأراضى المخصصة لإنشاء المحطات فى منطقة غرب النيل على مساحة 4.2 ألف كيلو متر مربع، لتصل بذلك إجمالى الاراضى التى أتاحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للمستثمرين كافيا لإنتاج 2500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، رغم أن القانون ينص على إنشاء محطات بقدرة 2000 ميجاوات فقط.


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