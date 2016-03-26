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"الوفد" : نواب الحزب سيوافقون على برنامج حكومة شريف إسماعيل

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"الوفد" : نواب الحزب سيوافقون على برنامج حكومة شريف إسماعيل "الوفد" : نواب الحزب سيوافقون على برنامج حكومة شريف إسماعيل
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة تتجه للموافقة على برنامج الذى من المنتظر طرحه على مجلس النواب خلال جلسة غداً الأحد.

وأضاف فؤاد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن نواب الوفد راضون عن البرنامج الذى طرحه رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقائه بالنواب على مدار اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن ثلاث محاور رئيسية كان ينادى بها حزب الوفد هى محاولة السيطرة على التضخم ومواجهة عجز الموازنة والقضاء على البطالة.

وأشار عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن هناك أدوات رقابية والحزب لن يتهاون فى استخدام هذه الأدوات من أجل الرقابة على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

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