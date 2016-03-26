"الوفد" : نواب الحزب سيوافقون على برنامج حكومة شريف إسماعيل

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة تتجه للموافقة على برنامج الحكومة الذى من المنتظر طرحه على مجلس النواب خلال جلسة غداً الأحد.

وأضاف فؤاد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن نواب الوفد راضون عن البرنامج الذى طرحه رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقائه بالنواب على مدار اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن ثلاث محاور رئيسية كان ينادى بها حزب الوفد هى محاولة السيطرة على التضخم ومواجهة عجز الموازنة والقضاء على البطالة.

وأشار عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن هناك أدوات رقابية والحزب لن يتهاون فى استخدام هذه الأدوات من أجل الرقابة على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

- بقاء وزيرى "الصحة والتعليم" يضع حكومة شريف إسماعيل فى مأزق أمام البرلمان.. رئيس الوزراء يعد بتحسن الأداء.. والنواب يحذرون من غضب برلمانى يصل لرفض البيان.. أبو حامد: لدينا آليات رقابية تصل لسحب الثقة

>

>- النائب صلاح عيسى: "ربنا ينفخ فى صورة وزيرى الصحة والتعليم ويشتغلوا كويس"

>