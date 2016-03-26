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إخماد حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج وبدء عمليات التبريد

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إخماد حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج وبدء عمليات التبريد إخماد حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج وبدء عمليات التبريد
تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية، والذى نشبت به النيران ظهر اليوم واستمرت لمدة 10 ساعات متواصلة، وبدأت القوات التى قادها العميد حسام المصرى، وكيل الإدارة، فى أعمال التبريد لمكان الحريق لمنع تجدده مرة أخرى.

ودفعت قوات الحماية بعدد كبير من سياراتها بلغت حوالى 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الاستعانة بسيارات نقل المياه من شركة مياه الشرب والصرف الصحى للإمداد بالمياه لإخماد الحريق.

وتوجه اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية إلى المنطقة الصناعية بحى الكوثر منطقة الحريق الذى نشب بمصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية، لمتابعة الموقف عن القرب ومدى سيطرة القوات الخاصة بالحماية المدنية على الحريق ومنع تفاقمه.

يذكر أن مديرى الأمن والمباحث كانا فى طريقهما إلى إنهاء خصومة ثأرية بقرية الكشح بمركز دار السلام، وذلك جنوب شرق المحافظة، وقاما بإرجاء الصلح الذى كان مقررا إنهاؤه عقب صلاة ظهر اليوم إلى بعد عصر اليوم وذلك بسبب الحريق.

حريق مصنع الهلال والنجمة (1)

حريق مصنع الهلال والنجمة (2)

حريق مصنع الهلال والنجمة (3)

حريق مصنع الهلال والنجمة (4)

حريق مصنع الهلال والنجمة (5)

حريق مصنع الهلال والنجمة (6)

حريق مصنع الهلال والنجمة (7)

حريق مصنع الهلال والنجمة (8)

حريق مصنع الهلال والنجمة (9)


>الاستعانة بسيارات شركة المياه للسيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج

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