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رمضان صبحي: كنت أرغب في المشاركة بدقائق أكثر أمام نيجيريا

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رمضان صبحي: كنت أرغب في المشاركة بدقائق أكثر أمام نيجيريا رمضان صبحي: كنت أرغب في المشاركة بدقائق أكثر أمام نيجيريا

أكد رمضان صبحي صانع ألعاب منتخب مصر والنادي الأهلي تمنيه المشاركة في دقائق أكثر خلال ظهوره مع في مواجهة نيجيريا.

تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وجلس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 74 وينجح في صناعة هدف قاتل لمحمد صلاح.

وقال رمضان صبحي: "كنت أتمنى المشاركة في دقائق أكثر. وتمنيت ألا يطلق الحكم صافرته ويستمر اللقاء لوقت أطول".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "لم أشعر بالقلق نهائيا من مواجهة نيجيريا وكانت لدي روح كبيرة لفعل شيء ما لمنتخب بلادي وهذا ما سأسعى له في لقاء العودة".

وعن المباراة، قال رمضان: "كنا نلعب على الانتصار وليس التعادل".

وتابع "أهم شيء تحقيق نتيجة إيجابية وسنسعى للفوز في لقاء الإياب من أجل تحقيق ثلاث نقاط ستشكل الفارق في مشوار المنتخب بالتصفيات".

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