رئيس بعثة مصر: لو سجل صلاح الهدف الثاني لما خرجنا من الملعب

قال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخب مصر إن الفراعنة كانوا على وشك الخروج فائزين أمام نيجيريا لولا حكم المباراة.

وتعادل محمد صلاح لمصر في الوقت القاتل أمام نيجيريا وحرمه حكم المباراة من الهدف الثاني بعد انطلاقة في الوقت بدل الضائع انفرد لكن الزامبي الذي أدار اللقاء أطلق صافرة النهاية.

وأضاف فريد عبر قناة الحياة2 "مباراة الثلاثاء صعبة جدا، لكن قدمنا لقاء جيدا رغم درجة الحرارة العالية والرطوبة والجماهير التي دخلت أرض الملعب وضغط الحكام".

وتابع "كان من الممكن أن نخرج فائزين لكن ربما هذا الخير لأن صلاح إن سجل الهدف لما كنّا خرجنا من أرض الملعب".

وأتم "لا نريد المبالغة في الفرحة وغدا نستعد بنفس التركيز الذهني والبدني من أجل المباراة القادمة التي ستكون أصعب".

وتلعب مصر ضد نيجيريا في استاد برج العرب يوم الثلاثاء المقبل.