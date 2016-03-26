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منتخب مصر: حققنا 10% فقط في مشوار التأهل لإفريقيا.. القادم أصعب

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منتخب مصر: حققنا 10% فقط في مشوار التأهل لإفريقيا.. القادم أصعب منتخب مصر: حققنا 10% فقط في مشوار التأهل لإفريقيا.. القادم أصعب

أكد أسامة نبية مدرب عام منتخب مصر أن القادم سيكون أصعب للمنتخب عقب التعادل مع نيجيريا وأن "حققنا 10% فقط من مشوار التأهل".

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مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وقال أسامة نبية: "حقننا ما كنا نريده أمام نيجيريا ولكن ما زال المشوار طويل".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "حققنا 10% فقط في مشوار التأهل وما زال أمام أكثر من نصف الطريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مباراة الإياب أمام نيجيريا ستكون أصعب بكثير ولذلك لابد من التركيز وعلينا عدم الإفراط في الفرحة".

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