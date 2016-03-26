منتخب مصر: حققنا 10% فقط في مشوار التأهل لإفريقيا.. القادم أصعب

أكد أسامة نبية مدرب عام منتخب مصر أن القادم سيكون أصعب للمنتخب عقب التعادل مع نيجيريا وأن "حققنا 10% فقط من مشوار التأهل".

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وقال أسامة نبية: "حقننا ما كنا نريده أمام نيجيريا ولكن ما زال المشوار طويل".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "حققنا 10% فقط في مشوار التأهل وما زال أمام أكثر من نصف الطريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مباراة الإياب أمام نيجيريا ستكون أصعب بكثير ولذلك لابد من التركيز وعلينا عدم الإفراط في الفرحة".

----------------------------------------------------

طالع أيضا

كاميرا في الجول - طلبة: تعرضت لإصابة بسبب غالي

كاميرا في الجول – أحمد ناجي: الشناوي أدى ما عليه بشكل كامل ضد نيجيريا

بالفيديو - صلاح وطلبة يقودان مصر لتعادل قاتل أمام نيجيريا

بالفيديو - "كيف فعلت ذلك يا حكم".. حرمان صلاح من انفراد تام لمصر أمام نيجيريا في اللحظة الأخيرة

بالفيديو - من على خط المرمى.. طلبة يقاتل ويحمي مرمى مصر من هدف محقق 100%

بالفيديو - جووووووووول +90.. صلاح يضرب نيجيريا من لمسة رائعة لرمضان

حازم إمام يتحدث عن أخطاء مصر أمام نيجيريا.. ويوجه رسالة لكوبر بسبب المدافعين

أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. "كفى انبطاحا"

ميدو: رمضان صبحي أفضل لاعب شاب رأيته في حياتي